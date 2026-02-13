Bolaños destaca el legado de Javier Lambán al frente del gobierno de Aragón

Madrid, 13 feb (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reconocido este viernes "la figura y el legado" de Javier Lambán al frente del gobierno de Aragón, al que ha calificado de "referente" para los socialistas, ante las críticas del ministro Óscar López.

En declaraciones a los medios antes de reunirse con la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, ha respondido así al ser preguntado por las palabras del ministro de Transformación Digital, Óscar López, que vinculó los resultados en los comicios en Aragón a que el expresidente Javier Lambán, ya fallecido, no hiciera "oposición" en su día.

"Creo que todos en el PSOE reconocemos la figura y el legado de Javier Lambán al frente del gobierno de Aragón y, sin duda, es unánime este reconocimiento en el seno del PSOE. Ha sido un referente, especialmente entre los socialistas", ha respondido.

Bolaños ha eludido responder a la pregunta de si comparte las palabras de López y, sobre las críticas de miembros de su partido a las declaraciones de Felipe González, ha afirmado que "indiscutiblemente, todo el PSOE piensa que Felipe González fue un gran presidente del Gobierno entre 1982 y 1996". EFE

(Texto) (Vídeo)(Audio) (Directo)