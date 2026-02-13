Batalla de gallos en Logroño

Santander, 13 feb (EFE).- El Dicorpebal Logroño La Rioja y el Bathco BM Torrelavega, segundo y cuarto clasificado de la Liga Asobal, respectivamente, protagonizan este sábado una batalla de gallos en tierras riojanas.

El equipo de Jacobo Cuétara viaja al Palacio de los Deportes de La Rioja con el único objetivo de volver a casa con los dos puntos y, así, pasar en la tabla clasificatoria a los de Miguel Ángel Velasco.

La diferencia en puntuación es mínima entre ambos elencos y, pese a que los separen dos posiciones, sólo hay un punto de ventaja de los de Logroño frente a los cántabros.

Cuétara tiene claro que, dejando a un lado al Barcelona, se enfrenta al mejor local de la competición con seis victorias y sólo un empate, aunque también es consciente de que su equipo es el mejor visitante en cuanto a promedio de puntos, con 11 puntos en ocho partidos, uno menos que el Fraikin BM Granollers, pero con un partido menos.

Dos derrotas y dos victorias reflejan la igualdad entre ambos conjuntos en las visitas naranjas al Palacio de los Deportes de La Rioja, siendo la más reciente, el 13 de septiembre de 2024, que vencieron por 26-28.

Además, el escuadrón naranja ya sabe cómo ganar a los de Miguel Ángel Velasco, como ya demostraron en el partido de la primera vuelta, donde el Bathco BM Torrlavega venció en el Vicente Trueba (29-25).

Para este partido, Cuétara repetirá la misma convocatoria, es decir, llevará a los mismos jugadores que consiguieron vencer la semana pasada a Rebí BM Cuenca (32-29).

Sobre este encuentro, el técnico del Bathco BM Torrelavega ha afirmado que el Dicorpebal Logroño La Rioja tiene "más ritmo de competición" que su equipo por haber disputado la Copa de España, aunque reconoce que también pueden tener una fatiga física. "Todo tiene sus pros y sus contras", ha concluido. EFE

ksm/ppc/cmm