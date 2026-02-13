Bajan hasta 2.808 los desalojados en Andalucía y 700 emergencias gestionadas este viernes

Sevilla, 13 feb (EFE).- El número de desalojados de las zonas más damnificadas por la sucesión de borrascas en Andalucía ha descendido hasta los 2.808 este viernes, jornada en la que la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha gestionado casi 700 incidencias, la mayoría por los fuertes vientos.

Según ha informado la Junta en un comunicado, a primera hora de la tarde se ha autorizado la vuelta a sus viviendas a un total de 207 evacuados en la provincia de Málaga: 129 de la Estación de Benaoján; 40 de Estación de Jimera de Líbar; 17 de Cortes de la Frontera, y 21 de La Indiana en Ronda.

Asimismo, se ha autorizado también el retorno de los 42 vecinos que permanecían fuera de sus viviendas en La Greduela, en Jerez de la Frontera.

El viento ha motivado un volumen importante de las incidencias registradas hoy, un total de 697 emergencias, la mayoría en la provincia de Granada (139), seguida muy de cerca de Sevilla (126), Jaén (119) y Cádiz (100). El resto se ha repartido entre Almería y Córdoba con 73 cada una de ellas, 58 en Málaga y, por último, nueve en Huelva.

Por otra parte, desde la Consejería de Desarrollo Educativo se ha adelantado que para el próximo lunes se espera que solo Grazalema (Cádiz) continúe sin clases presenciales el próximo lunes y el número de centros con incidencias en la región bajará, presumiblemente, a solo cinco.

Los servicios sanitarios han realizado dos incidencias asistenciales en Ronda (Málaga): en el polideportivo se atendió un infarto de uno de las personas desalojadas que se consiguió estabilizar y se trasladó al hospital de la Serranía; mientras que en San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) se trasladó a dos pacientes electrodependientes a la Carlota, debido a un corte de luz.

Este viernes hay 151 carreteras afectadas por las incidencias meteorológicas en Andalucía, la mayoría de las cuales se concentra en la provincia de Cádiz (46), seguida de Granada (27), Córdoba (24), Málaga (15), Sevilla (13), Jaén (12), Huelva (11) y tres en Almería. EFE