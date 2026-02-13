Aumenta a notable el riesgo de aludes en Picos de Europa por intensas nevadas y viento

León, 13 feb (EFE).- El riesgo de aludes en el Parque Nacional de los Picos de Europa aumentará este viernes hasta un nivel notable, según el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que advierte de nuevas precipitaciones de nieve, viento muy fuerte y la formación de placas inestables en cotas altas.

El nivel de riesgo, que durante la mañana partirá de una situación limitada, evolucionará a notable conforme avance la jornada, coincidiendo con la llegada de un nuevo episodio de nevadas que dejará entre 35 y 50 centímetros de nieve reciente por encima de 1.500 metros, con acumulaciones localmente superiores.

Las precipitaciones comenzarán con lluvia en zonas medias y bajas, pero la cota de nieve descenderá rápidamente de 1.500 a 1.000 metros, incrementando la inestabilidad del manto nivoso.

El manto nivoso llega a este episodio tras varios días de temperaturas templadas y lluvias, que han provocado su desaparición en cotas bajas y su humidificación en profundidad.

Actualmente, la nieve es continua a partir de los 1.900 metros, con espesores de 60 a 100 centímetros, que ascienden hasta 70-180 centímetros a 2.000 metros.

Los técnicos han detectado la presencia de una capa débil de granos facetados a 10-15 centímetros de la superficie, que ha colapsado en los test de estabilidad realizados en orientación norte, así como otra fractura rugosa a 40 centímetros de profundidad, lo que añade potencial de inestabilidad en caso de sobrecarga. En los últimos días se han observado al menos dos aludes de nieve húmeda.

Además, el rehielo nocturno ha generado costras superficiales que han otorgado cierta estabilidad temporal, aunque esta situación cambiará con las nuevas nevadas.

Con la llegada del frente, los vientos fuertes o muy fuertes de componente oeste favorecerán la formación de placas de viento especialmente en laderas norte, este y sur, que podrán ceder incluso con una sobrecarga débil, como el paso de un solo esquiador, generando aludes de tamaño mediano o grande.

La AEMET advierte también de posibles purgas de nieve reciente en laderas inclinadas de cotas altas y, conforme avance la jornada, en zonas medias y bajas. En general, estos aludes serán de tamaño 1 (pequeño) o 2 (mediano), aunque en áreas con mayor acumulación podrían alcanzar dimensiones grandes, capaces de dañar vehículos.

Durante la primera mitad del día aún no se descartan algunos aludes de nieve húmeda en medianías, ligados a la lluvia, aunque de tamaño reducido.

La previsión meteorológica para este viernes apunta a un ambiente muy nuboso o cubierto, con visibilidad reducida y precipitaciones débiles o moderadas, localmente persistentes. No se descartan tormentas asociadas a los chubascos.

Las temperaturas experimentarán un descenso significativo y las mínimas se registrarán a últimas horas del día. Se esperan heladas débiles o moderadas en cotas altas. El viento, inicialmente fuerte del suroeste, gira a noroeste y aumentará hasta muy fuerte por la tarde, con probables rachas huracanadas en zonas expuestas.

Riesgo alto durante el fin de semana

Según la evolución prevista por la AEMET, el sábado llegarán nuevas nevadas que acumularán entre 25 y 40 centímetros por encima de 800 metros, reforzando el peligro por nieve reciente y placas de viento. El nivel de peligro se mantendrá notable, con posibilidad de aludes grandes o muy grandes.

El domingo, con el ascenso de la cota de nieve y la entrada de precipitaciones débiles, la situación derivará hacia un problema de nieve húmeda, aunque las placas de viento permanecerán activas, sobre todo en las primeras horas.

La AEMET recuerda que, mientras exista nieve, la ausencia total de peligro nunca es posible, y recomienda extremar la precaución y adaptar el recorrido a las condiciones reales del terreno. EFE

