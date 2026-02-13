Attaoui gana con claridad pero se queda lejos del récord de España de los 800 metros

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- El atleta español Mohamed Attaoui se quedó lejos del récord de España tras imponerse este viernes en la final de los 800 metros de la reunión de Erfurt (Alemania), con un tiempo de 1:45.76 minutos.

Una marca insuficiente para que Attaoui, que el pasado viernes estableció en Madrid un nuevo plusmarca europea de los 1.000 en pista cubierta, pudiera asaltar el récord de España de Elvin Josué Canales, que dejó el pasado año el tope nacional en 1:44.65.

Registro que el atleta cántabro, de 24 años, pareció tener a su alcance, tras completar los primeros 600 metros en un crono de 1:17.96 minutos, prácticamente el mismo tiempo que firmó Canales el pasado año en Luxemburgo cuando estableció la nueva plusmarca.

Pero la falta de un rival que le amenazara en el último giro, como atestiguó el casi un segundo -0.85- en el que Mohamed Attaoui aventajó a su más inmediato perseguidor, el italiano Federico Riva, impidió al de Torrelavega gozar del impulso necesario para bajar del 1:45 minutos.

Un barrera que Attaoui, quinto en los Juegos Olímpicos de París y en los pasados Mundiales de Tokio, sí logró romper el pasado 1 de febrero en Nueva York donde corrió en un tiempo de 1:44.98, su mejor marca personal.EFE

Tiempo que asegura al cántabro, plata en los Europeos al aire libre de Roma 2024, su presencia en los Mundiales bajo techo que se disputarán el próximo mes de marzo en la ciudad polaca de Torun.EFE