Asociaciones inmobiliarias creen que penalizar a los caseros en el IRPF detraerá la oferta

Madrid, 13 feb (EFE).- La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) advierte de que penalizar en el IRPF a los caseros que eleven el precio de sus alquileres intensificará la fuga de propietarios del mercado residencial y agravará la actual crisis de oferta, que tensionará más los precios.

Tras la posibilidad de endurecer fiscalmente las actuales desgravaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a aquellos caseros que opten por elevar el precio de los alquileres, el presidente de la federación, José María Alfaro, advierte en un comunicado del inmediato retraimiento entre los arrendadores, que ya afrontan un contexto de inseguridad jurídica y elevada incertidumbre normativa.

En este sentido, sostiene que fruto de ello numerosos propietarios han optado en los últimos meses por vender sus inmuebles o destinarlos a otras modalidades de arrendamiento.

Asimismo, Alfaro agrega que los anuncios regulatorios de carácter restrictivo generan desconfianza y reducen de forma directa el parque disponible de alquiler de larga duración, especialmente en las zonas de mayor demanda, donde la caída de oferta alcanza en algunos casos el 50 %.

Por ello, insiste en que cuando la oferta disminuye y la demanda se mantiene, el mercado registra subidas de rentas y defiende la necesidad de adoptar medidas eficaces para afrontar la actual crisis residencial y evitar decisiones que generen temor o inseguridad entre los propietarios ya que la estabilidad normativa y la seguridad jurídica son esenciales para sostener y ampliar la oferta.

Por ello, reclama al Gobierno que valore el impacto real de la medida e impulse reformas estructurales orientadas a incrementar la oferta de vivienda en alquiler.

La organización considera que el diálogo y el consenso deben guiar la política de vivienda en un momento de especial dificultad y rechaza que las decisiones en esta materia respondan a intereses coyunturales o a estrategias de intercambio político. EFE