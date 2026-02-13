Espana agencias

Arturo Ruiz, convencido de llevarse la victoria en el derbi ante el Athetic

San Sebastián, 13 feb (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad femenina, Arturo Ruiz, se mostró este viernes convencido de la victoria en casa del Athletic que dejaría a su equipo en un inmejorable escenario para pelear por la segunda plaza que ahora ocupa el Real Madrid.

"Estamos convencidas de que lograremos la victoria en Bilbao y luego contra Español, lo que nos dejaría en una gran situación clasificatoria pero ya con dos partidos menos", comentó Ruiz en una comparecencia en las instalaciones de Zubieta.

El preparador txuri urdin restó importancia a los antecedentes en el derbi porque, recalcó, en estos partidos "se iguala todo a nivel Psicológico y táctico y aunque esperamos algo parecido sabemos lo que hay que hacer mejor".

"Rescatamos un punto muy valioso en aquel encuentro, pero no hicimos el mejor juego y ahora estamos ilusionadas con hacer en Lezama lo que no conseguimos hacer en Anoeta en la primera vuelta", aseguró Arturo Ruiz.

El entrenador de la Real valoró también el buen estado de forma de un equipo que llega a este derbi "después de conseguir los tres puntos en todos los partidos jugados este año salvo dos empates".

Tampoco le da importancia al hecho de que ante el Athletic se juegue en unas instalaciones de Lezama en las que la Real sufre más que en San Mamés.

"No nos tiene que condicionar el pasado en forma negativa. No creo que haya influencia por los partidos anteriores y estamos seguras de que lo haremos de diez este domingo ante el Athletic", reiteró Arturo Ruiz. EFE

