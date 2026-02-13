Espana agencias

Arbeloa zanja el 'tema Carvajal' con una conversación "en un sofá gris maravilloso"

Guardar

Madrid, 13 feb (EFE).- Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, zanjó el debate que ha surgido por la poca participación de Dani Carvajal en los partidos, 27 minutos desde que regresó el 3 de enero a las convocatorias, y reconoció una mejoría física del capitán y que han mantenido una conversación en "un sofá gris maravilloso".

"Con Carvajal, como con todos sus compañeros, me gusta hablar individualmente. Aprovecho todas las semanas para hablar con casi todos ellos. Tengo un sofá gris cómodo maravilloso donde nos sentamos y me gusta hablar para ver lo que piensan", aseguró en rueda de prensa antes de resaltar la mejoría física del jugador.

"Carvajal está cada vez mejor. Ha sumado otra semana de entrenamientos y el máximo interesado de tenerle a su mejor nivel soy yo, evidentemente. Le veo cada vez más cerca de su mejor nivel y, por supuesto, lo tendrá que demostrar jugando. Estoy seguro de que lo va a hacer pronto", añadió.

Arbeloa se mostró comprensivo con el sentimiento que pueda tener Carvajal, recuperado de una artroscopia en la rodilla derecha, en la que sufrió una grave lesión, y buscando minutos desde el inicio de 2026. Un canterano como David Jiménez fue titular en el lateral derecho en la última jornada liguera, en Mestalla, y Trent Alexander-Arnold reapareció tras superar una lesión muscular aumentando la competencia.

"Es algo del fútbol", explicó el técnico madridista. "Un jugador que no está teniendo los minutos que él quiere y juega poco, no entendería que estuviera feliz con esa situación. Todos quieren sumar en el campo y sentirse importantes, no solo Carvajal", defendió.

"Les animo a trabajar cada día más fuerte en los entrenamientos. Cuando uno no está contento vienen a ese sofá gris y no hay otra respuesta posible, siempre desde la unidad con el resto de sus compañeros y anteponer el bien del equipo al individual como es en todos los casos de esta plantilla", agregó.

Por último, el técnico merengue expuso su manual, siempre dispuesto a estar cerca del futbolista como en su carrera le gustaba con los entrenadores que tuvo, para tener explicaciones de primera mano.

"Al sofá han ido muchos porque es lo que me gusta, es mi forma de trabajar y como entiendo mi puesto. Así era de jugador. Me gustaba tener esa relación con mi entrenador y ahora que me toca estar en esta silla, me gusta hablar con todos ellos de temas futbolísticos. Mi puerta siempre está abierta para todos, saben dónde estoy; muchas veces vienen ellos, otras les llamo yo y es lo que me importa, más allá de las filtraciones de diferentes entornos. Estoy centrado en tener una buena relación con todos mis jugadores y cuanto más cercana mejor", sentenció. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

INCIBE llama a proteger privacidad en aplicaciones de citas para evitar fraudes y estafas

Infobae

El cantautor mallorquín Jaume Anglada, Medalla de Oro de Baleares 2026

Infobae

Los temporales hacen desaparecer casi toda la arena de las playas del sur de Menorca

Infobae

Feijóo: Óscar López jamás llegará a la suela del zapato a Javier Lambán, y Sánchez tampoco

Infobae

España cumple 3 meses con sus aves confinadas por gripe aviar, lo que impacta en el huevo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

Una empresa cambia las fechas

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

El Gobierno estudia imponer penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa