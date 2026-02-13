Aragón activa el Plan Especial por Fenómenos Meteorológicos Adversos ante fuertos vientos

Zaragoza, 13 feb (EFE).- El Gobierno de Aragón ha activado este viernes el Plan Especial por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Procifemar) en fase de alerta ante la previsión de fuertes vientos en toda la comunidad y la posibilidad de rachas huracanadas en las cotas más altas en el Pirineo.

La Agencia Estatal de Meteorología ha ampliado los avisos por vientos de entre 90 y 110 kilómetros por hora emitidos para mañana sábado, con alerta naranja en el Pirineo oscense, las comarcas turolenses del Bajo Aragón y Gúdar y Maestrazgo, durante todo el día y en el centro y sur de Huesca, Cinco Villas y Ribera del Ebro en Zaragoza de 06.00 a 18.00 horas.

Estas últimas cuatro zonas, además, estarán en aviso amarillo el resto del día, además del resto de la provincia de Zaragoza y Albarracín y Jiloca.

Asimismo, se mantienen vigentes los avisos amarillos por vientos hasta las 23:59 horas de hoy en el Pirineo y en la provincia de Teruel y en Centro y Sur de Huesca, Cinco Villas y Ribera del Ebro, a partir de las 18.00 horas.

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha dado aviso a las comarcas afectadas de la situación meteorológica y de los avisos emitidos por la Aemet, que además se difunden a través de las redes sociales del Gobierno de Aragón y del 112 Aragón junto con consejos de autoprotección.

A través de estos mismos canales se mantendrá informada a la población sobre la evolución de la situación meteorológica.

Ante esta previsión, Protección Civil recomienda a la población extremar la precaución, mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y servicios de emergencias.

El Procifemar se activa en fase de alerta cuando los servicios de previsión y alerta indican que una situación puede evolucionar de forma negativa y llegar a generar una emergencia de protección civil.

Esta activación permite que los responsables de protección civil y los servicios operativos se preparen con antelación y adopten medidas de prevención y preparación, con el fin de evitar daños o reducir sus efectos si finalmente se produce la emergencia. EFE