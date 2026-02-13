Ante el juez el detenido por violar y secuestrar a su pareja durante 2 años en Murcia

Murcia, 13 feb (EFE).- El detenido por violar y secuestrar a su pareja durante dos años en una casa de huerta en la pedanía murciana de San José de la Vega ha pasado este viernes a disposición judicial.

Junto a él lo hace una vecina, acusada de encubrimiento, informan fuentes de la Policía Nacional, que detallan que otro vecino arrestado y una familiar del acusado, a los que se les atribuye el mismo delito de encubrimiento, han sido puestos en libertad para ser llamados por la justicia más adelante.

El presunto autor de los delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia machista, agresiones sexuales y detención ilegal fue detenido este miércoles en la casa en la que mantenía retenida a la mujer, de 38 años y nacionalidad marroquí, cuya desaparición había denunciado su familia en abril de 2024.

La víctima logró escapar del cautiverio con lesiones en distintas partes del cuerpo como consecuencia de los golpes que habría sufrido durante meses. EFE

