Ansotegi: "El Málaga en ataque es uno de los tres mejores equipos de la categoría"

San Sebastián, 13 feb (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi, ha asegurado este viernes que "el Málaga en ataque es uno de los tres mejores equipos de la categoría".

El filial realista se medirá al Málaga el lunes en Anoeta. Esta vez no jugarán en Zubieta al tratarse de un rival con mayor masa social, un cambio que no implica "ningún problema" al técnico de Berriatua.

En cuanto al partido, el entrenador de la Real B ha indicado que el Málaga que él conoció cuando era futbolista era "de otro nivel" por "el dinero que entraba de fuera". Eso sí, tiene claro que tendrán que defender bien y "aprovechar las ocasiones" que tenga el equipo.

Ansotegi piensa que el conjunto andaluz jugará con "laterales muy ofensivos", aunque duda si empezarán con dos delanteros centro o solo con uno. Independientemente de la manera de jugar del rival, ha preferido poner el foco en la labor de su equipo, a día de hoy fuera del descenso.

En la lista del primer equipo para jugar en el Bernabéu figuran los potrillos Ochieng, Dani Díaz e Ibai Aguirre, aunque el vizcaíno ha confirmado que los tres podrían estar el lunes dependiendo de cuántos minutos jueguen. Los del C también tienen partido este viernes, y ellos estarán "sí o sí".

El Sanse consiguió una "buena victoria" el fin de semana pasado en Andorra (1-2), un resultado que "reconforta la idea" de Ansotegi. "Intentamos elaborar y crear con el balón, pero en esta categoría sabemos que va a haber muchos momentos en los que no vamos a tener el balón, y también hay que saber trabajar ahí", ha explicado. EFE

asr/cgc/jpd