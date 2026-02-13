Espana agencias

Ansotegi: "El Málaga en ataque es uno de los tres mejores equipos de la categoría"

Guardar

San Sebastián, 13 feb (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad B, Jon Ansotegi, ha asegurado este viernes que "el Málaga en ataque es uno de los tres mejores equipos de la categoría".

El filial realista se medirá al Málaga el lunes en Anoeta. Esta vez no jugarán en Zubieta al tratarse de un rival con mayor masa social, un cambio que no implica "ningún problema" al técnico de Berriatua.

En cuanto al partido, el entrenador de la Real B ha indicado que el Málaga que él conoció cuando era futbolista era "de otro nivel" por "el dinero que entraba de fuera". Eso sí, tiene claro que tendrán que defender bien y "aprovechar las ocasiones" que tenga el equipo.

Ansotegi piensa que el conjunto andaluz jugará con "laterales muy ofensivos", aunque duda si empezarán con dos delanteros centro o solo con uno. Independientemente de la manera de jugar del rival, ha preferido poner el foco en la labor de su equipo, a día de hoy fuera del descenso.

En la lista del primer equipo para jugar en el Bernabéu figuran los potrillos Ochieng, Dani Díaz e Ibai Aguirre, aunque el vizcaíno ha confirmado que los tres podrían estar el lunes dependiendo de cuántos minutos jueguen. Los del C también tienen partido este viernes, y ellos estarán "sí o sí".

El Sanse consiguió una "buena victoria" el fin de semana pasado en Andorra (1-2), un resultado que "reconforta la idea" de Ansotegi. "Intentamos elaborar y crear con el balón, pero en esta categoría sabemos que va a haber muchos momentos en los que no vamos a tener el balón, y también hay que saber trabajar ahí", ha explicado. EFE

asr/cgc/jpd

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

San Valentín impulsa el comercio electrónico: joyas, libros y mayor protagonismo de la IA

Infobae

El juez procesa al capitán del Villa de Pitanxo y a dos directivos de la armadora

Infobae

Asociaciones inmobiliarias creen que penalizar a los caseros en el IRPF detraerá la oferta

Infobae

Carlos Domínguez, Yoel y Cervi, descartes técnicos de Giráldez para Cornellà

Infobae

Fillon Maillet gana los 10 km esprint y se hace con su cuarto oro olímpico

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Un hospital del Grupo Quirón recibe una multa de 1,2 millones de euros por perder el CD de un paciente que aportó resonancias hechas en otros centros

ECONOMÍA

Una empresa cambia las fechas

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

El Gobierno estudia imponer penalizaciones en el IRPF para los caseros que suban el alquiler

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa