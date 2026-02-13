Espana agencias

Ale García, baja para Anduva por unas molestias físicas

Las Palmas de Gran Canaria, 13 feb (EFE).- El atacante de la Unión Deportiva Las Palmas Ale García causará baja para el partido del domingo ante el CD Mirandés, en el estadio Anduva, debido a unas molestias físicas, según ha confirmado este viernes el entrenador del equipo isleño, Luis García.

El extremo grancanario había regresado a la titularidad en las últimas jornadas tras recuperarse de una rotura fibrilar del isquiotibial derecho que sufrió en noviembre pasado, por la que estuvo un mes y medio de baja, pese a la cual sigue siendo el máximo goleador del conjunto amarillo, con seis tantos.

"Es en una zona parecida", se ha limitado a indicar el técnico asturiano cuando se le ha preguntado si el futbolista sufre esas molestias en la misma zona, si bien ha mostrado su confianza en contar con él para el partido de la próxima semana, el sábado 21 frente al CD Castellón en el estadio de Gran Canaria.

La ausencia de Ale García en Miranda de Ebro se une a la del también delantero Sandro Ramírez, baja de larga duración, tras ser operado de la rodilla derecha el pasado verano, lesión que le ha impedido debutar en el presente campeonato. EFE

