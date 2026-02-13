Espana agencias

Ada Colau llama a un frente de izquierdas porque unir fuerzas "no es traicionarse"

Madrid, 13 feb (EFE).- La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha llamado este viernes a la izquierda a hacer autocrítica de forma "muy rápida" para aprovechar las sinergias de las alianzas en un contexto político y social de "shock, incertidumbre y crisis", y ha destacado que la unión de fuerzas "no es traicionarse".

Lo ha dicho en su intervención en el 'Foro Social 2026: Más allá de crecimiento', organizado en la Universidad Autónoma de Madrid, en el que ha remarcado que las alianzas son siempre una estrategia "certera e infalible" que fortalece comunidades, instituciones o movimientos sociales "estés donde estés".

Antes de participar en el foro, ha afirmado en declaraciones a EFE que las fuerzas de izquierdas tienen que hacer una reflexión "muy rápida y acelerada", así como "autocrítica constructiva" para dejar de lado "las peleas de egos y de siglas", al tiempo que ha reiterado que no es el momento de hablar de liderazgos, ni de siglas.

Ha advertido Colau de que "la democracia está en juego" y que es necesario impulsar "un frente democrático ilusionante" que evite que PP y Vox gobiernen porque eso significaría, entre otras cuestiones, volver a una jornada laboral de 12 horas como en Argentina o que hubiera un Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en los pueblos y ciudades de España.

La exalcaldesa ha hecho estas reflexiones tras pronunciarse esta semana a favor de una posible alianza entre las fuerzas de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales, superando las diferencias, y después de que el líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, haya insistido en reclamar un frente común para los próximos comicios.

Durante su intervención en el foro social, Colau ha insistido en que unir fuerzas "no es traicionarse", y ha considerado que se deben revisar "las narrativas que dan poder" en todos los espacios de la izquierda frente a una derecha y ultraderecha que "han comido terreno" a las fuerzas progresistas.

La exalcaldesa ha subrayado que en el actual contexto es necesario fortalecer las alianzas desde las comunidades locales (vecinos, barrios o comunidad educativa), hasta estratos superiores -en referencia a los partidos- con el fin de "aumentar la capacidad de movilización" de los ciudadanos y aprovechar "los contextos de oportunidad".EFE

