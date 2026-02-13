Espana agencias

Abogacía de Barcelona celebra la aprobación de la ley de multirreincidencia y su contribución "activa" a la norma

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha celebrado la aprobación este jueves en el Congreso de la ley de multirreincidencia, así como su contribución "de forma activa" a la creación de la norma, que recibió el apoyo de PSOE, PP, Vox, Junts y PNV.

El ICAB destaca que la norma aprobada por el Congreso recoge la propuesta legislativa elaborada por la Comisión de Normativa del ICAB --recogida y presentada por Junts-- que establece que, para combatir la multirreincidencia, es "necesario" modificar distintos artículos del Código Penal y que estas modificaciones deben ir acompañadas de medidas procesales, ha informado en un comunicado este viernes.

NÚCLEO DE LA REFORMA

Precisan que el núcleo de la reforma afecta al delito de hurto y que la propuesta del ICAB plantea una modificación del artículo 234 del Código Penal para imponer una pena de prisión de uno a tres años a las personas que hayan sido condenadas previamente por tres delitos de hurto, sin tener en cuenta la suma del valor de los bienes sustraídos.

La propuesta también incluye la reforma del artículo 235 para introducir nuevos supuestos agravados: se crea un agravante específico para el hurto de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos susceptibles de contener datos personales, de modo que el robo de estos aparatos pasa de ser considerado delito leve a un delito que puede comportar penas de entre uno y tres años de prisión.

"SOLUCIONES EFICIENTES"

Asimismo, se establece que el hurto será agravado si la persona ha sido condenada al menos tres veces por delitos menos graves o graves del mismo título del Código Penal y de la misma naturaleza y que las condenas firmes dictadas en otros Estados miembros de la Unión Europea podrán computar a efectos de reincidencia, entre otros.

"Estas medidas propuestas por el ICAB, gracias al intenso trabajo de los miembros que integran la Comisión de Normativa, no persiguen en ningún caso que más personas vayan a prisión, sino contar con soluciones eficientes para afrontar la reincidencia existente en nuestro país".

