30-29. Pau Panitti sostiene al Granollers ante el Ademar

Granollers (Barcelona), 13 feb (EFE).- El portero Pau Panitti, con un 33% de efectividad y una parada decisiva a diez segundos del final, sostuvo la victoria del Fraikin BM Granollers ante el Abanca Ademar León (30-29) en un duelo que se le complicó en los últimos minutos tras parecer sentenciado.

El Fraikin Granollers impuso su solidez desde el inicio, sustentado en una defensa 6:0 muy firme que cerró espacios y obligó al Abanca Ademar León a encomendarse casi en exclusiva al talento individual de Gonzalo Pérez Arce y Lindqvist para mantenerse en el partido (4-4, min. 8).

De hecho, ambos fueron los únicos jugadores ademaristas que lograron ver portería hasta el minuto 14, reflejo de las dificultades ofensivas del conjunto leonés. Mientras tanto, el Granollers empezó a abrir pequeñas brechas en el marcador gracias a la inspiración de su flanco derecho, con Sergi Franco y un Pablo Urdangarín especialmente acertado (9-8, min. 14).

Con el paso de los minutos y la entrada de las primeras rotaciones, el ritmo del encuentro descendió ligeramente. Ambos equipos perdieron frescura en el arranque del segundo tramo de la primera mitad (11-10, min. 20).

El Ademar reaccionó de la mano de Edu Fernández, que asumió galones en ataque, especialmente en acciones de contragolpe, para devolver la igualdad al luminoso (13-13, min. 24). El intercambio de golpes se mantuvo hasta el descanso, al que se llegó con una mínima ventaja para los vallesanos tras un tanto de Gerard Domingo (16-15).

En la reanudación, al Ademar le costó generar situaciones claras ante la ordenada zaga local. Aun así, logró mantenerse a dos tantos de distancia (19-17, min. 36). Cuando conseguía superar la defensa, emergió la figura del guardameta Pau Panitti, decisivo (20-17, min. 39).

El Granollers amplió por primera vez su ventaja hasta los tres goles, lo que obligó al técnico leonés, Dani Gordo, a detener el partido para reorganizar a los suyos y tratar de frenar la dinámica favorable del conjunto catalán.

La reacción fue inmediata del Ademar, que endosó un parcial de 0-2 (20-19, min 39). No aprovechó su buen momento el cuadro visitante, que cometió varios errores que permitieron al Granollers irse por cinco goles por primera vez (25-20, min 44).

Dani Gordo, desesperado con los suyos, tuvo que pedir tiempo muerto de nuevo. Las grandes intervenciones de Pau Panitti impidieron que la ventaja fuera menor de tres goles a diez minutos para el final (26-23, min 50).

En los últimos minutos, el Ademar, pese a la diferencia, lo intentó con mucha fe. Dos malos ataques del Granollers contribuyeron a que los leoneses endosaran un parcial de 0-3 para situarse a un único tanto a dos minutos para el final (29-28, min 58). Pau Panitti salvó el triunfo para el Granollers con una parada a un último lanzamiento de Wasiak, a diez segundo para el final (30-29).

- Ficha Técnica

30 - Fraikin BM Granollers (16+14): Krivokapic (Panitti), Franco (9, 3p), Freitas (1), Figueras (3), Reguart (3), Urdangarín (6) y Guijarro; Fis (3), Fischer, Pinheiro, Castillo, Armengol (1), Deumal (1), Domingo (3) y Chaves.

29 - Abanca Ademar León (15+14): Álvaro Pérez (Barkhordari), Gonzalo Pérez (10, 6p), Wasiak (1), Alberto Martín, Lindqvist (5), Adrián Fernández y Sergio Sánchez (3); Miñambres, Rodrigo Pérez, Benites (2), Rozada, Duarte (2), Lodos, Sáiz (1) y Edu Fernández (5).

Marcador cada cinco minutos: 4-2, 6-5, 9-8, 12-11, 14-13, 16-15 (descanso); 18-17, 21-20, 25-21, 26-23, 28-24 y 30-29-final.

Árbitros: Yon Bustamante y Javier Álvarez. EXcluyeron dos minutos a Lindqvist y Gonzalo Pérez por el Abanca Ademar León, y a Fischer (2) y Freitas por el Fraikin BM Granollers.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada de la Liga Asobal disputado en el Palau d’Esports de Granollers ante 550 espectadores. EFE

ECG/asc/ism