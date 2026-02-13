Espana agencias

3-1. El PSG se la pega en Rennes

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- El París Saint Germain encajó su tercera derrota en la Ligue 1 este curso y puso en riesgo su liderato, superado 3-1 por el Stade Rennes, un equipo en crisis, con un entrenador provisional, Sebastien Tambouret, que superó al campeón por primera vez desde hace tres años y agitó la pelea por la competición.

En las puertas de afrontar una eliminatoria clave en la Liga de Campeones, contra el Mónaco, el martes, el conjunto de Luis Enrique salió malparado del Roazhon Park, donde no encontró esa reacción que le llevara a su remontada habitual.

No fue suficiente el talento para el París Saint Germain, que llegó a la cita impulsado por sus siete triunfos seguidos en la Ligue 1 y que había goleado en sus compromisos recientes.

Sin embargo, este revés deja el liderato en manos del Lens si el sábado logra los tres puntos en el campo del París FC. Si es así, recuperará el mando del torneo y habrá nuevo líder en la competición.

Entre el acierto, especialmente el jordano Mousa Al Tamari, y la inspiración del meta Brice Samba en los momentos adecuados, el Stade Rennes, que destituyó esta semana a Habib Beye y que sumaba tres derrotas seguidas y cuatro partidos sin ganar en la Ligue 1, encontró la recuperación.

El conjunto de Sébastien Tambouret, preparador interino, logró un triunfo merecido. El primero desde marzo de 2023 ante el PSG, que pudo encajar el primer gol a los seis minutos con un tiro de Esteban Lepaul a un poste.

Después, Samba salvó al Rennes del gol visitante en una acción de Desire Doue, pero el conjunto de Luis Enrique no tenía el control del partido. De hecho, el meta ruso Matvev Safonov salió al paso de la amenaza de Mousa al Tamari, el más peligroso del Rennes y que abrió el marcador justo después, en el minuto 34, en una jugada individual que culminó con un tiro certero desde la frontal.

Lejos de amilanarse, el Stade Rennes tuvo el segundo en una ocasión de Arnaud Nordin que se marchó fuera. Pero el PSG tiró más de talento individual que de orden. Luis Enrique recurrió a Bradley Barcola y a Kang In Lee a la hora de juego y después, en el minuto 70, al español Dro.

Pero cuando el exjugador del Barcelona saltó al campo el Rennes ya había marcado el segundo tras un centro de Sebastian Szymanski en un córner que cabeceó Esteban Lepaul.

Aún así, acortó diferencias el PSG justo después, en un pase de Achraf desde la derecha que cabeceó con acierto Dembele.

Todo era desordenado en el PSG, que recibió el tercero. Pudo empatar Gonçalo Ramos antes, pero Samba salvó la acción y en el minuto 82 Breel Embolo sentenció el partido y la derrota del campeón.

-- Ficha técnica:

3 - Stade Rennes: Brice Samba; Mahamadou Nagida, Lillian Brassier, Anthony Rouault, Quentin Martin; Valentin Rongier, Mahdi Camara; Arnaud Nordin (Ludovic Blas, m.65), Sebastian Szymanski (Djaoui Cisse, m.75), Mousa Al Tamari (Elias Legendre, m.91); y Esteban Lepaul (Breel Embolo, m.74).

1 - París Saint Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Illia Zabarny, William Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire Emery, Vitinha, Noao Neves (Dro Fernández, m.72); Desire Doue (Bradley Barcola, m.60), Khvicha Kvaratskhelia (Kang-In Lee, m.60) y Ousmane Dembele (Gonçalo Ramos, m.74).

Goles: 1-0, m.34: Mousa Al Tamari; 2-0,m.69: Esteban Lepaul; 2-1, m.72: Ousmane Dembélé; 3-1, m.82: Breel Embolo.

Árbitro: Benoit Bastien,

Incidencias: encuentro de la vigésima segunda jornada de la Ligue 1 disputado en el estadio Roazhon Park de Rennes. EFE

