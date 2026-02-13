0-0. Sergio Herrera frena al Elche y mantiene la racha de Osasuna

Elche (Alicante), 13 feb (EFE).- El Elche continúa sin ganar en el 2026 tras empatar ante Osasuna en un partido que dominó casi por completo y en el que dispuso de numerosas ocasiones de gol abortadas en su mayoría por un inspirado Sergio Herrera.
Álvaro Rodríguez y André da Silva se estrellaron una y otra vez con el portero, que permitió a Osasuna salir vivo de su visita al Martínez Valero y confirmar con un punto su excelente dinámica de resultados. EFE
