Vox ve irresponsable que el PP "pida" al PSOE el "favor" de abstenerse en Extremadura

Madrid, 12 feb (EFE).- La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha considerado "profundamente irresponsable" que, en un momento como el que están, el PP "haya pedido al PSOE el favor" de que se abstenga en la investidura de María Guardiola en Extremadura.

"Esto no funciona así", ha remarcado Millán, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara.

Ha añadido que si se frustra la alternativa será por culpa del PP y no de Vox, que "verdaderamente" quiere que se salga adelante.

Millán ha subrayado que su formación no negocia en los medios de comunicación y ha señalado que no pueden entender los movimientos del PP ni que Guardiola "se haya dedicado a pedir la abstención del PSOE y al mismo tiempo pretender que Vox le apoye".

Preguntada por si ve posible un acuerdo con el PP o más cerca una repetición electoral, ha dicho que eso dependerá de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, y ha apostillado: "Ellos sabrán lo que están haciendo".

Sobre si Vox ha pedido consejerías en la negociación, ha dicho que no y ha insistido en que lo que han reclamado es una "voluntad real de cambiar las políticas".

Lo que es "evidente", ha proseguido, es que hay un problema en Extremadura porque Guardiola "no está entendiendo qué es lo que han demandado" los ciudadanos, que no es sólo -ha dicho- "orillar" al PSOE sino también una "alternativa real".

Y preguntada por si sería más fácil entenderse con Génova, ha afirmado que lo que está ocurriendo es consecuencia de las "incoherencias" de los populares y de su "falta de un proyecto común" en España porque ya ha ocurrido que en unos lugares las negociaciones son más fáciles mientras que en otros "se empecinan en lo contrario".

Ha apuntado que hay un equipo negociador que es el que está tratando de "sacar adelante" las conversaciones y ha reiterado que no van a negociar en los medios de comunicación.

Por su parte, el vicesecretario del PP, Elías Bendondo ha pedido, también en los pasillos del Congreso, dejar a las partes que negocien y se ha mostrado convencido de que si se piensa en los intereses de Extremadura se llegará a un buen acuerdo.

Fuentes de esta formación han insistido en que quedan muchos días para negociar y en que debe regir el principio de proporcionalidad en la negociación.

Las mismas fuentes han restado además importancia a quién tenga las consejerías porque los ciudadanos no distinguen, dicen, qué formación ocupa una u otra en los gobiernos regionales.

Han reiterado que la ambición del PP es dar gobiernos a la gente y, en los casos en los que haya que hablar con Vox, han defendido que sea con proporcionalidad. EFE

