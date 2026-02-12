Espana agencias

Viera receta tranquilidad e insistir en la idea de juego, y defiende al entrenador

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 12 feb (EFE).- El capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Jonathan Viera, ha recetado "tranquilidad" para salir de la crisis de resultados del equipo amarillo en LaLiga Hypermotion, porque cree que lo mejor es "insistir" en el modelo de juego del entrenador, Luis García, al que ha defendido públicamente.

El jugador grancanario se toma con normalidad a la racha de cinco partidos consecutivos sin ganar porque entiende que es "la realidad del fútbol" y no descarta que el problema sea "más mental que futbolístico", tras haber sumado solo tres puntos de los últimos quince posibles.

"Sabíamos que estos momentos iban a llegar. Lo dije hace tiempo, y entiendo que haya un poco de nerviosismo, pero ahora es el momento de estar tranquilos, de no cambiar nada, insistir en lo que nos ha llevado hasta aquí. Llevamos toda la temporada en puestos de play-off y ese era el objetivo", ha explicado en conferencia de prensa.

Viera recomienda a sus compañeros "que no lean y escuchen nada", y pide a parte de la prensa que deje de "incendiar" el ambiente en lo que él considera una "mala racha" que, a su juicio, también van a sufrir los cinco equipos que ahora están por encima en la clasificación.

Además, subraya que los balances se hacen "en mayo o junio", y cuando todavía no se ha cumplido el segundo tercio de la competición, deben estar "más unidos que nunca" para afrontar lo que resta de campeonato, porque vaticina que estarán "en la pelea" hasta el final.

"Ahora es cuando se ve la gente que quiere estar al lado nuestro", ha sido otro de sus mensajes.

Viera recuerda que en los dos anteriores ascensos que ha vivido con la Unión Deportiva también pasó por una situación similar y, al final, acabaron logrando el objetivo.

"Ya habrá tiempo de ponerse nerviosos, cuando queden dos o tres partidos", ha bromeado.

En cuanto a las protestas del público hacia el equipo, como ocurrió en el último partido en casa ante el Burgos (0-0), del que no participó por su reciente paternidad, Viera apunta que los pitos en el fútbol "siempre han existido" y reclama que esas protestas vayan dirigidas a él, y no a sus compañeros.

"La gente nos va a ayudar en los momentos decisivos. Lo sé, porque ya lo he vivido", ha añadido.

Además, ha defendido al entrenador del equipo, el asturiano Luis García, a quien también un sector de la afición ha discutido algunas decisiones, como los cambios.

"Es muy buen entrenador, un tipo espectacular y estamos encantados con él, y eso que es con el que más he estado en el banquillo. Va a ser un entrenador top, está muy preparado y tenemos que cuidarlo, como dije en su día con Quique Setién", ha asegurado.

Viera ha recurrido al tópico de "ganar un partido para cambiar el chip", y a partir de entonces prevé que "todo irá rodado".

Confía en que esa victoria llegue el próximo domingo en la visita al CD Mirandés, aunque desconfía del equipo que cierra la clasificación.

"Debemos ir muy concentrados, jugamos contra el colista, pero va a ser complicado; si nos ponemos por delante en el marcador, se abrirá el partido", ha vaticinado.

Viera está cerca de alcanzar los 300 partidos oficiales con la UD Las Palmas -"mucho más de lo que soñé cuando empecé en las categorías inferiores"-, pero subraya que no es egoísta en el capítulo de estadísticas individuales.

De hecho, esta temporada no ha marcado ningún gol y firmaría "no meter ninguno y ascender", aunque cree que sus aciertos ante la portería contraria "van a llegar".

También ha tenido palabras para Sandro Ramírez, lesionado de larga duración, "al que le he dicho que lo necesitamos ya, porque puede ser muy determinante en este tramo final", y para Jaime Mata, tras fichar por el Racing de Santander, rival directo por el ascenso, un jugador "que ha dejado un vacío muy importante en el vestuario, porque ha ayudado mucho a todos los compañeros, incluso a mí", y al que desea "todo lo mejor". EFE

rg/jmr/og

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Morant recuerda a Guardiola que la noche electoral estaba "feliz" con el voto a la derecha

Infobae

El juez deja en libertad al hombre que mató de un puñetazo a un joven vallisoletano

Infobae

El PSOE de Castilla y León mantiene que gobierne el más votado, pero con un acuerdo previo

Infobae

Covite denuncia un nuevo tercer grado "fraudulento" concedido al preso de ETA Asier Arzalluz "sin arrepentimiento"

Representantes del colectivo de víctimas reclaman que la fiscalía actúe frente al nuevo beneficio penitenciario otorgado a Arzalluz Goñi, sostienen que carece de señales de arrepentimiento y advierten sobre el riesgo de impunidad para los atentados de ETA

Covite denuncia un nuevo tercer

Hisatsune y Bhatia comparten el liderato en Pebble Beach tras la segunda jornada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa