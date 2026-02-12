Viera receta tranquilidad e insistir en la idea de juego, y defiende al entrenador

Las Palmas de Gran Canaria, 12 feb (EFE).- El capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Jonathan Viera, ha recetado "tranquilidad" para salir de la crisis de resultados del equipo amarillo en LaLiga Hypermotion, porque cree que lo mejor es "insistir" en el modelo de juego del entrenador, Luis García, al que ha defendido públicamente.

El jugador grancanario se toma con normalidad a la racha de cinco partidos consecutivos sin ganar porque entiende que es "la realidad del fútbol" y no descarta que el problema sea "más mental que futbolístico", tras haber sumado solo tres puntos de los últimos quince posibles.

"Sabíamos que estos momentos iban a llegar. Lo dije hace tiempo, y entiendo que haya un poco de nerviosismo, pero ahora es el momento de estar tranquilos, de no cambiar nada, insistir en lo que nos ha llevado hasta aquí. Llevamos toda la temporada en puestos de play-off y ese era el objetivo", ha explicado en conferencia de prensa.

Viera recomienda a sus compañeros "que no lean y escuchen nada", y pide a parte de la prensa que deje de "incendiar" el ambiente en lo que él considera una "mala racha" que, a su juicio, también van a sufrir los cinco equipos que ahora están por encima en la clasificación.

Además, subraya que los balances se hacen "en mayo o junio", y cuando todavía no se ha cumplido el segundo tercio de la competición, deben estar "más unidos que nunca" para afrontar lo que resta de campeonato, porque vaticina que estarán "en la pelea" hasta el final.

"Ahora es cuando se ve la gente que quiere estar al lado nuestro", ha sido otro de sus mensajes.

Viera recuerda que en los dos anteriores ascensos que ha vivido con la Unión Deportiva también pasó por una situación similar y, al final, acabaron logrando el objetivo.

"Ya habrá tiempo de ponerse nerviosos, cuando queden dos o tres partidos", ha bromeado.

En cuanto a las protestas del público hacia el equipo, como ocurrió en el último partido en casa ante el Burgos (0-0), del que no participó por su reciente paternidad, Viera apunta que los pitos en el fútbol "siempre han existido" y reclama que esas protestas vayan dirigidas a él, y no a sus compañeros.

"La gente nos va a ayudar en los momentos decisivos. Lo sé, porque ya lo he vivido", ha añadido.

Además, ha defendido al entrenador del equipo, el asturiano Luis García, a quien también un sector de la afición ha discutido algunas decisiones, como los cambios.

"Es muy buen entrenador, un tipo espectacular y estamos encantados con él, y eso que es con el que más he estado en el banquillo. Va a ser un entrenador top, está muy preparado y tenemos que cuidarlo, como dije en su día con Quique Setién", ha asegurado.

Viera ha recurrido al tópico de "ganar un partido para cambiar el chip", y a partir de entonces prevé que "todo irá rodado".

Confía en que esa victoria llegue el próximo domingo en la visita al CD Mirandés, aunque desconfía del equipo que cierra la clasificación.

"Debemos ir muy concentrados, jugamos contra el colista, pero va a ser complicado; si nos ponemos por delante en el marcador, se abrirá el partido", ha vaticinado.

Viera está cerca de alcanzar los 300 partidos oficiales con la UD Las Palmas -"mucho más de lo que soñé cuando empecé en las categorías inferiores"-, pero subraya que no es egoísta en el capítulo de estadísticas individuales.

De hecho, esta temporada no ha marcado ningún gol y firmaría "no meter ninguno y ascender", aunque cree que sus aciertos ante la portería contraria "van a llegar".

También ha tenido palabras para Sandro Ramírez, lesionado de larga duración, "al que le he dicho que lo necesitamos ya, porque puede ser muy determinante en este tramo final", y para Jaime Mata, tras fichar por el Racing de Santander, rival directo por el ascenso, un jugador "que ha dejado un vacío muy importante en el vestuario, porque ha ayudado mucho a todos los compañeros, incluso a mí", y al que desea "todo lo mejor". EFE

