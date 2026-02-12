Espana agencias

Víctor García, tras más de un mes sin jugar por lesión, se incorpora al grupo

Valencia, 12 feb (EFE).- El defensor del Levante Víctor García realizó este jueves parte del entrenamiento con el resto de compañeros, después de haberse recuperado de una lesión muscular que le ha impedido jugar en el último mes y medio.

El futbolista valenciano, de 28 años, sufrió a principios del mes de enero una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, de la que informó el Levante en un comunicado el pasado 7 de enero.

Víctor García disputó su último partido el 20 de diciembre de 2025, en el empate a uno entre el Levante y la Real Sociedad, y podría regresar a la convocatoria este domingo ante el Valencia en el derbi. EFE

EFE

