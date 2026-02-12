Una indisposición de la exedil de Móstoles retrasa su denuncia judicial contra el alcalde

Móstoles, 12 feb (EFE).- La exconcejala del PP en Móstoles que ha acusado al alcalde del municipio, Manuel Bautista (PP), de un presunto acoso sexual y laboral no presentará la denuncia por vía judicial hasta la próxima semana debido a "una indisposición" que ha impedido de momento terminar de confeccionar el escrito.

Así lo ha trasladado a EFE su abogado, Antonio Suárez-Valdés, quien ha señalado que su clienta ha sufrido "una indisposición" a consecuencia de "la presión" sufrida todos estos días tras la publicación de su caso en los medios de comunicación y de la respuesta del PP, que ha salido en defensa cerrada del alcalde.

Aunque el viernes pasado Suárez-Valdés aseguraba que esta semana estaría en disposición de presentar la denuncia, lo cierto es que ya el martes avanzó a EFE que la presentación del escrito se retrasaría a finales de esta semana.

Este jueves el abogado ha asegurado a EFE que pretende que "a principios de la semana que viene" se presente la denuncia, que es de "alta complejidad", ya que han decidido incorporar otros presuntos hechos delictivos cometidos en los últimos días, a raíz de la publicación en prensa de sus correos personales e incluso de su identidad.

Cuestionado sobre si la denuncia se dirigirá contra otras personas, más allá del actual alcalde de Móstoles, Suárez-Valdés ha insistido en que se presentará "una única denuncia" por "todos aquellos hechos que estén relacionados y que hayan podido ser constitutivos de algún delito", apuntando también a otras personas.

El letrado ya expuso hace unos días que "en los correos filtrados lo único que se puede constatar es que esta señora lleva diciendo desde el mes de febrero de 2024 que la están acosando y que quiere hablar con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y se ven transcripciones del contenido de las reuniones que ha habido".

Sin embargo, apuntó, la exedil no consiguió reunirse con la presidenta madrileña, sino con los números dos y tres del PP de Madrid, Alfonso Serrano y Ana Millán, en una primera reunión que tuvo lugar en marzo de 2024 en la que los dirigentes del PP tuvieron constancia de que esta mujer estaba siendo acosada sexual y laboralmente.

Suárez-Valdés ha precisado que su clienta no presentó denuncia en ese momento porque le dijeron: "Piensa en tus hijos, piensa en tu padre, piensa en ti". "Desde luego, no hubo ningún apoyo a la víctima", ha señalado. EFE

1011496