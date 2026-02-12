Espana agencias

Una indisposición de la exedil de Móstoles retrasa su denuncia judicial contra el alcalde

Guardar

Móstoles, 12 feb (EFE).- La exconcejala del PP en Móstoles que ha acusado al alcalde del municipio, Manuel Bautista (PP), de un presunto acoso sexual y laboral no presentará la denuncia por vía judicial hasta la próxima semana debido a "una indisposición" que ha impedido de momento terminar de confeccionar el escrito.

Así lo ha trasladado a EFE su abogado, Antonio Suárez-Valdés, quien ha señalado que su clienta ha sufrido "una indisposición" a consecuencia de "la presión" sufrida todos estos días tras la publicación de su caso en los medios de comunicación y de la respuesta del PP, que ha salido en defensa cerrada del alcalde.

Aunque el viernes pasado Suárez-Valdés aseguraba que esta semana estaría en disposición de presentar la denuncia, lo cierto es que ya el martes avanzó a EFE que la presentación del escrito se retrasaría a finales de esta semana.

Este jueves el abogado ha asegurado a EFE que pretende que "a principios de la semana que viene" se presente la denuncia, que es de "alta complejidad", ya que han decidido incorporar otros presuntos hechos delictivos cometidos en los últimos días, a raíz de la publicación en prensa de sus correos personales e incluso de su identidad.

Cuestionado sobre si la denuncia se dirigirá contra otras personas, más allá del actual alcalde de Móstoles, Suárez-Valdés ha insistido en que se presentará "una única denuncia" por "todos aquellos hechos que estén relacionados y que hayan podido ser constitutivos de algún delito", apuntando también a otras personas.

El letrado ya expuso hace unos días que "en los correos filtrados lo único que se puede constatar es que esta señora lleva diciendo desde el mes de febrero de 2024 que la están acosando y que quiere hablar con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y se ven transcripciones del contenido de las reuniones que ha habido".

Sin embargo, apuntó, la exedil no consiguió reunirse con la presidenta madrileña, sino con los números dos y tres del PP de Madrid, Alfonso Serrano y Ana Millán, en una primera reunión que tuvo lugar en marzo de 2024 en la que los dirigentes del PP tuvieron constancia de que esta mujer estaba siendo acosada sexual y laboralmente.

Suárez-Valdés ha precisado que su clienta no presentó denuncia en ese momento porque le dijeron: "Piensa en tus hijos, piensa en tu padre, piensa en ti". "Desde luego, no hubo ningún apoyo a la víctima", ha señalado. EFE

1011496

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Punta Umbría (Huelva) se persona como acusación popular en el caso del accidente de Adamuz

Infobae

Ferraz cierra la puerta a permitir un gobierno de Guardiola en Extremadura: "No va a haber abstención"

El partido socialista descarta intervenir en la votación para respaldar la investidura de la representante popular en la región, cerrando así la posibilidad de facilitar un ejecutivo alternativo sin acuerdo entre la derecha y la formación de Abascal

Ferraz cierra la puerta a

Retrasos en la alta velocidad Madrid-Barcelona por plásticos en la catenaria

Infobae

El Congreso fusiona las dos comisiones que creó sobre el apagón y podrá empezar a investigar, diez meses después

Tras meses de bloqueo parlamentario, la Cámara unifica finalmente los trabajos sobre el corte de energía nacional de abril de 2025, permitiendo que diputados comiencen a indagar retrasos, responsabilidades y causas bajo la presidencia de Idoia Sagastizábal

El Congreso fusiona las dos

Vox ve irresponsable que el PP "pida" al PSOE el "favor" de abstenerse en Extremadura

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa