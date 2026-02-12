Un herido grave en Barcelona al caerle encima una farola a consecuencia del viento

Barcelona, 12 feb (EFE).- Una persona ha resultado herida de gravedad tras caerle encima una farola en la calle Joaquim Valls de Barcelona y ha sido trasladada al Hospital Vall d'Hebron, ha informado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

EL SEM ha trasladado hasta el momento a 23 personas a centros sanitarios por accidentes relacionados con el viento, cinco de ellas a hospitales.

El último caso es el de una persona que ha sido atendida en la calle Joaquim Valls de Barcelona por la caída de una farola, que ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Vall d'Hebron en estado grave.

Otra persona ha resultado herida de gravedad debido al temporal de viento extremo en Sant Pau de Segúries (Girona), cuando trabajaba en una obra en una calle de esta localidad y le ha caído encima un muro, según han informado los Bomberos de la Generalitat.

Efectivos de los bomberos le han hecho un torniquete de emergencia en el lugar del accidente, y posteriormente el trabajador ha sido trasladado por el personal del SEM al Hospital Josep Trueta de Girona.

Por otro lado, a primera hora de esta mañana, cuatro voluntarios de Protección Civil han sufrido heridas en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) cuando estaban retirando árboles de la vía pública y ha caído uno.

Uno de ellos ha sido evacuado al Hospital de Bellvitge en estado menos grave.

En cuanto a los otros tres, solo dos han sido trasladados a hospitales, ambos en estado leve; uno al de Bellvitge y otro a Sant Boi. EFE