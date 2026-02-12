Un desprendimiento obliga a cortar la A-66 en la provincia de Cáceres sentido Sevilla

Plasencia, 12 feb (EFE).- La autovía A-66 permanece cortada al tráfico en el norte de la provincia de Cáceres, en sentido Sevilla, entre los kilómetros 427 y 436, tras registrarse a las 16:40 horas un desprendimiento de rocas y tierra debido a las inclemencias meteorológicas, según ha informado la Guardia Civil este jueves.

El corte, que se sitúa en torno al kilómetro 431,5, ha sido solicitado y ejecutado por el servicio de mantenimiento de carreteras y se encuentra debidamente señalizado.

Ha sido habilitado un desvío por la N-630 a la altura de Baños de Montemayor y reincorporación a la autovía en Aldeanueva del Camino, en la provincia de Cáceres.

En la zona se desarrollan trabajos de limpieza y mantenimiento para restablecer la circulación lo antes posible. EFE

