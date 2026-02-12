Tevenet: "Solo pienso en trabajar y buscar la victoria en Granada"

Valladolid, 12 feb (EFE).- El entrenador del Real Valladolid, Luis García Tevenet, ha asegurado este jueves en rueda de prensa que no piensa en lo que pueda pasar con su futuro, sino en "trabajar, sacar el máximo rendimiento a la plantilla y luchar por la victoria en Granada".

En este sentido, ha señalado que "no hay que dramatizar con la situación ni pensar en lo que puede pasar si se pierde, sino pensar en ganar porque el equipo está capacitado para hacerlo y, como siempre, todos han estado muy receptivos, pero eso hay que reflejarlo con un buen resultado".

"Estamos con la sensación de que el trabajo de cada día nos hace ser mejores, pero entendiendo que hay que hacer otro buen partido fuera, para que se dé esa victoria tan ansiada que nos permita tener ese clic que necesitamos", ha añadido.

Su objetivo, como técnico, es "buscar soluciones" que podría encontrar en los nuevos fichajes, ya que estos se encuentran "en buenas condiciones", y tanto Clerc como Michelin "van cada día mejor", por lo que podrán empezar a aportar al grupo.

Para esta cita ante el Granada recuperará a Juric en el centro del campo pero seguirá teniendo la baja de Iván Alejo (por sanción) y de Ohio (por lesión), mientras que el resto de jugadores estará a su disposición para entrar en la convocatoria.

Según ha explicado el preparador blanquivioleta, "hacer cambios drásticos es contraproducente, y no es fácil", y, analizando el 0-3 ante el Córdoba (último partido como visitante), ha advertido de que los tres goles llegaron a balón parado, "lo que quiere decir que sí se han hecho cosas bien, que es lo que tenemos que hacer valer, sin olvidar corregir los errores".

"No todo lo que se prepara sale mal pero lo que no sale bien hay que mejorarlo, y hay muchas cosas que no salen, no puedo negar lo evidente. Más que abordar un problema psicológico, es tratar de desbloquear a los jugadores a nivel mental, que ellos sepan que están capacitados para ganar en muchos sitios, como han demostrado", ha detallado.

Y es consciente de que no será fácil sorprender a los de "Pacheta", "porque es un conjunto muy vertical, con una salida de balón muy clara, con centrales muy separados, abiertos, que tratan de buscar situaciones de profundidad, y que van a exigir mucho".

También sabe que, defensivamente, van a tener que aplicarse, sobre todo tras acumular doce goles en los últimos seis encuentros: "esta categoría te demanda, en muchos momentos, saber sufrir, y tenemos que ser más aguerridos, más fuertes en nuestro área, controlarla y saber solventar los problemas según van apareciendo".

Al respecto, ha aclarado que "se puede mejorar en muchos ámbitos, está claro, pero el objetivo es recuperar esas sensaciones que se vieron en Ceuta, en la primera parte ante el Córdoba o en la primera ante el Rácing, porque eso acercará más el triunfo".

Todo apunta a que habrá cambios para este duelo en Granada, aunque Tevenet no ha querido "dar pistas de lo trabajado" para conseguir ser "más verticales en ataque y más herméticos en defensa".

Asimismo, ha comentado que ha "percibido, notado y sentido la confianza que hay en todos los estamentos del club de que esto saldrá adelante" y por eso ha focalizado sus esfuerzos en "ganar" y obtener ese cambio de chip con el que empezar a mirar hacia arriba. EFE

