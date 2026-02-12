Temas del día de EFE España del jueves 12 de febrero de 2026 (13:30)

LEY MULTIRREINCIDENCIA

Madrid - Junts saca adelante la ley contra multirreincidencia en el Congreso con apoyo de PP y PSOE

(Texto enviado a las 11:28; 188 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El PSOE defiende la ley de multirreincidencia: la seguridad no es exclusivamente de derechas

(Texto enviado a las 13:18; 440 palabras)

- El Gobierno y ERC pactan aumentar la planta judicial en Cataluña con 90 plazas más en 2027

(Texto enviado a las 10:27; 313 palabras)

- El Govern "aplaude" la ley contra la multirreincidencia y los 90 jueces más para Cataluña

(Texto enviado a las 12:43; 405 palabras)

- El PNV ve posibles acuerdos en la legislatura pese a que está "muy complicada"

(Texto enviado a las 12:23; 284 palabras)

TIEMPO BORRASCA

Barcelona - Cataluña actualiza la previsión de peligro muy alto por viento hasta esta medianoche

(Texto enviado a las 11:16; 325 palabras) (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Dos heridos graves por el fuerte viento en Catraluña

(Texto enviado a las 12:38; 425 palabras)

- La borrasca provoca retrasos y desvíos en vuelos y cortes de tren por la caída de árboles

(Texto enviado a las 13:04; 284 palabras)

Valencia - La borrasca Nils deja rachas de 148 km/h en la C.Valenciana y causa incidencias y retrasos en trenes

(Texto enviado a las 11:10; 424 palabras) (Foto) (Vídeo)

Palma - Baleares registra 109 incidentes a causa del viento, con máxima de 150 km/h en Mallorca

(Texto enviado a las 10:37; 454 palabras) (Foto) (Vídeo)

- El puerto de Ibiza cierra por rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora

(Texto enviado a las 10:08; 282 palabras)

A Coruña - La borrasca deja 800 incidencias en Galicia, con A Coruña como provincia más castigada

(Texto enviado a las 10:46; 360 palabras)

Zaragoza - Aragón activa alerta del plan de inundaciones por la crecida del río Gállego

(Texto enviado a las 10:17; 157 palabras)

Cádiz - Feijóo pide un plan nacional del agua y revisar las 2.400 presas que hay en el país

(Texto enviado a las 11:52; 769 palabras)

CASO KOLDO

Madrid - Las defensas de Koldo y Ábalos piden sin éxito apartar a cinco magistrados del tribunal

(Texto enviado a las 12:18; 491 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El Tribunal Supremo rechaza que Cerdán pueda intervenir en la vista previa al juicio

(Texto enviado a las 9:35; 467 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Koldo y Ábalos piden enviar el juicio a la Audiencia Nacional y si no consultar a Europa

(Texto enviado a las 13:30; 704 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CASA REAL

Madrid - El rey cobrará este año 4.300 euros más, hasta los 290.000 euros, y la reina, 160.000

(Texto enviado a las 12:15; 525 palabras)

GOBIERNO EXTREMADURA

Madrid - Vox ve irresponsable que el PP "pida" al PSOE el "favor" de abstenerse en Extremadura

(Texto enviado a las 12:16; 462 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN (Entrevista)

Valladolid - El candidato del PSOE en Castilla y León: "Lejos de ser un lastre, Sánchez es un valor".

(Texto enviado a las 11:26; 706 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El PSOE de Castilla y León mantiene que gobierne el más votado, pero con un acuerdo previo

(Texto enviado a las 11:59; 591 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ESTADÍSTICA POBLACIÓN

Madrid - España supera los 49,5 millones de habitantes con más de 10 millones nacidos fuera

(Texto enviado a las 10:03; 464 palabras) (Infografía)

- El este peninsular, con la Comunidad Valenciana en cabeza, lidera el alza de la población

(Texto enviado a las 11:13; 606 palabras)

TOMAS Y VALIENTE

Madrid - Treinta años del asesinato por ETA de Tomás y Valiente: El TC recuerda su legado y firmeza

(Texto enviado a las 11:03; 476 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

DAMA DE ELCHE

Madrid - Hace 85 años la Dama de Elche volvió a España a cambio de obras de Goya, Greco y Velázquez . Cristina Lladó

(Texto enviado a las 8:00; 651 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

CIENCIA ESPACIO (Entrevista)

Granada - La Luna, futura "gasolinera" espacial: Europa aprende a respirar del suelo lunar. María Alonso

(Texto enviado a las 9:50; 716 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023293430)

PENDIENTE

PLANETAS INVESTIGACIÓN

Madrid - El reciente descubrimiento de un peculiar sistema planetario pone en tela de juicio algunas teorías sobre su formación, según una investigación, con participación española, que publica hoy Science.

(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

19:00h.- Murcia.- MARIANO RAJOY.- El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy presenta su nuevo libro, 'El arte de gobernar'. Las Claras. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

13:55h.- Madrid.- SISTEMA PENSIONES.- El secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, clausura una jornada sobre pensiones organizada por la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH), en la que también participan los exministros Valeriano Gómez y Manuel Pimentel (12:50 horas). Hotel Palace.

14:00h.- Madrid.- SALARIO MÍNIMO.- Sindicatos autonómicos se reúnen con diferentes grupos políticos para tratar un cambio del Estatuto de los Trabajadores que permita mejorar el salario mínimo en sus territorios. (Texto)

15:30 h.- Madrid.- ENERGÍA EDUCACIÓN.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, mantiene un encuentro con decanos y responsables de Escuelas de Universidades Extranjeras, en el Complejo de la Moncloa.

16:30h.- Madrid.- FINANZAS SOSTENIBLES.- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, preside la tercera reunión del Consejo de Finanzas Sostenibles, órgano de colaboración público privada que forma parte de las acciones incluidas en el Libro Verde de Finanzas Sostenibles. Al término de la reunión, 18:30 horas, atiende a los medios. Ministerio. (Texto) (Foto)

19:00h.- Barcelona.- PREMIOS LIDEREMOS.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asiste a la entrega de los premios Lideremos. CosmoCaixa.

19:45 h.- Madrid - ENERGÍA DESCARBONIZACIÓN - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, Interviene en el evento 'Descarbonización en la Producción'. C/ Princesa, 1.(Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

16:15h.- Getafe (Madrid).- ATENTADO ROLANDO.- El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y el Observatorio de Violencia Política organizan la mesa redonda 'Rolando 2:15-2:45. La primera masacre de ETA'. UC3M. Biblioteca de Humanidades.

19:00h.- Madrid.- ABOGACÍA INFORME.- Presentación del XXI análisis comparativo de la retribución en los despachos de abogados en España en 2025. DOT Universidad Francisco de Vitoria.

SOCIEDAD

16:00h.- La Barca de la Florida (Cádiz).- TIEMPO BORRASCA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, visita la zona agraria afectada por las borrascas. Zona del Lanero, La Vega. (Texto) (Foto)

16:45h.- Madrid.- POBREZA INFANTIL.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reúne con niñas, niños y adolescentes de la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI) para abordar los avances del Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil. Centro de Día de Prevención Entrevías-Ciudad Joven. c/ Ruidera, 16.

17:00h.- Getafe (Madrid).- SALUD URBANA.- La ministra de Sanidad, Mónica García, clausura el acto 'Conversación sobre salud urbana y acción ciudadana'. Espacio Mercado.

17:00h.- Madrid.- INFANCIA DERECHOS.- Acto 'No a la guerra contra la infancia: seguridad para quién', conmemorativo del día internacional contra el uso de niños soldado, a solicitud de Save the Children. Congreso.

19:45h.- Madrid.- TRANSICIÓN ENERGÉTICA.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, interviene en el evento 'Descarbonización en la producción', organizado por Heineken. c/ Princesa, 1.

CULTURA Y TENDENCIAS

18:30h.- Paterna (Valencia).- CINE 'TESIS'.- El festival de cine Antonio Ferrandis de Paterna acoge un coloquio con Ana Torrent, Eduardo Noriega y Fele Martínez, los actores protagonistas de 'Tesis', con motivo del trigésimo aniversario de su estreno. Gran Teatro Antonio Ferrandis.

18:30h.- Madrid/Barcelona.- LIBROS SAN VALENTÍN.- A dos días de San Valentín, la editorial Planeta organiza una cita a ciegas literaria que se celebrará de forma simultánea en Madrid y Barcelona y que reunirá a 20 personas de entre 45 y 60 años que deberán inscribirse previamente. Librería Gaztambide (Madrid) y Librería +Bernat (Barcelona). (Texto) (Foto)

20:00h.- Barcelona.- PREMIOS GOYA.- La Academia de Cine Español reúne a las voces nominadas a la mejor canción original de los premios Goya: Paloma Peñarrubia Ruiz ('¡Caigan las rosas blancas!'), Alba Flores y Silvia Pérez Cruz ('Flores para Antonio'), Leiva ('Hasta que me quedo sin voz'), Víctor Manuel ('La Cena') y Blanca Paloma Ramos y Jose Pablo Polo ('Parecido a un asesinato). Gatsby. c/ Tuset, 19. (Texto) (Foto)

22:45h.- Benidorm (Alicante).- BENIDORM FEST.- Segunda semifinal de Benidorm Fest 2026. Palau d'Esports. (Texto) (Foto)

