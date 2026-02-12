Sira Rego aconseja primar los acuerdos políticos en la refundación de la izquierda y hablar menos de "nombres y líderes"

Para Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, uno de los desafíos principales de la izquierda consiste en retomar la movilización ciudadana y reducir el énfasis en la lógica institucional. Durante un desayuno informativo organizado por ‘Artículo 14’, la ministra situó el debate político y de base ideológica en el centro de la refundación de la izquierda, dejando en segundo plano las cuestiones relacionadas con la identidad de los candidatos o el peso de las distintas marcas electorales. Según reportó Europa Press, Rego subrayó que es necesario priorizar los acuerdos políticos y la construcción colectiva en el seno de la izquierda, especialmente ante la reorganización del espacio progresista.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Rego descartó que el liderazgo de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, se encuentre en entredicho por este proceso renovador. Al ser consultada por la situación de Díaz, la ministra afirmó que lo relevante ahora es “conversación política” y menor atención a “nombres y líderes”, convencida de que cerrados los acuerdos políticos, los elementos relacionados con la marca electoral serán fáciles de resolver. Rego insistió en que la unidad de la izquierda debe cimentarse sobre un cuerpo ideológico sólido y compartido, ya que, en palabras de la ministra, “el 85 o 90 %” de los programas de las militancias progresistas coinciden, más allá de las diferencias que puedan surgir en el terreno electoral.

Durante el citado evento, Rego se refirió también al llamamiento de Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, quien propuso una mayor unidad entre las fuerzas progresistas para impulsar el debate acerca de la reconfiguración del espacio. Tal como recogió Europa Press, la ministra valoró positivamente el compromiso mostrado por IU, Movimiento Sumar, Comunes y Más Madrid para concurrir conjuntamente, y expresó que lo determinante no reside en si todo el espectro de la izquierda -incluyendo fuerzas independentistas- se agrupa en una única candidatura, sino en fomentar la cooperación política duradera entre los distintos actores, con independencia de la fórmula electoral que se adopte.

Otro eje de la intervención de la ministra giró en torno a la necesidad de que el espacio progresista aborde cuestiones incómodas para evolucionar y fortalecer una alternativa frente al crecimiento de la ultraderecha. Según indicó Europa Press, Rego consideró “saludable” la revisión crítica que experimenta la izquierda en un escenario donde, tanto en España como en el plano internacional, han cambiado numerosas condiciones políticas, sociales y electorales. El avance electoral de formaciones de ultraderecha, especialmente tras los comicios en regiones como Extremadura y Aragón, refuerza en opinión de la ministra la urgencia de repensar el papel de la izquierda y agitar el debate ideológico.

En relación con la dinámica interna de los partidos progresistas, la ministra de Juventud e Infancia insistió en que la colaboración política y la definición de un proyecto común tienen más peso que los debates sobre quién encabeza las candidaturas. Según la información de Europa Press, Rego destacó que lo esencial es superar las diferencias superficiales y retomar un espíritu de militancia activa, capaz de movilizar a la sociedad desde las calles y no limitarse únicamente al ámbito institucional.

En los pasillos del Congreso, Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida (IU), respaldó la postura expuesta por Rego y elogió la gestión de Yolanda Díaz como ministra de Trabajo. Según citó Europa Press, Santiago manifestó: “Nosotros estamos en construir una amplia unidad de la izquierda y el debate no es quién tiene más apoyos personales o no, el debate es cómo hacemos para concitar más apoyos, más votos y más ilusión en este momento”. De este modo, remarcó que la prioridad es ganar apoyos y generar entusiasmo, en lugar de centrarse en la pugna por el liderazgo.

Europa Press relató que, para los representantes de Sumar y las fuerzas afines, el desarrollo de una candidatura conjunta supone una oportunidad para sacar adelante una agenda social avanzada en la presente legislatura y contrarrestar el avance de posiciones ultraconservadoras. Se destaca que la participación activa de militantes y colectivos será fundamental para definir un proyecto progresista capaz de conectar con los retos actuales, en el contexto de una fragmentación política acentuada.

Las intervenciones recogidas por Europa Press reflejan que, tanto en la esfera institucional como en el ámbito de los movimientos sociales, la izquierda se enfrenta a la tarea de adaptarse a un entorno cambiante y complejizar el debate sobre la forma de colaboración entre partidos. La ministra y otros portavoces resaltaron que, ante la emergencia de nuevas amenazas y la transformación de las dinámicas políticas, se requiere un esfuerzo renovado en el debate ideológico y la articulación de compromisos sólidos entre las distintas sensibilidades progresistas.