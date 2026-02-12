Simeone: “Nuestra gente necesita estos partidos”

Madrid, 12 feb (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este jueves, tras la goleada por 4-0 al Barcelona en la Copa del Rey, que la afición “necesita estos partidos”, resaltó “la ola de energía” que había en el estadio Metropolitano y apuntó que no es “un brujo”, pero “sentía” que su equipo podía hacer un encuentro como éste.

“Primero, creo que encontramos una energía en el estadio increíble. Y la vida es energía. Y esa energía estaba hoy puesta de nuestra gente hacia nosotros. Pudimos acompañar esa ola de energía que se sentía en nuestro estadio. A partir de ahí, la interpretación del partido fue muy buena. Los cuatro delanteros, Giuliano, Julián, Griezmann y Lookman, interpretaron de la mejor manera esos espacios para romper que el rival provoca por su juego”, analizó el técnico en rueda de prensa tras el partido en el Metropolitano.

“Cuando a veces solemos decir que este equipo no tuvo contundencia o no encontró el último pase… Este partido quedará para el recuerdo, más allá de cómo termine la eliminatoria, por jugar un partido como se jugó. Nuestra gente necesita esos partidos, semifinales, jugar partidos importantes y hoy el equipo pudo devolver toda esa necesidad que siempre nos transmiten nuestros hinchas, que hoy pudieron representar de la mejor manera, sobre todo el primer tiempo”, abundó.

“Me pone muy contento por nuestra gente. No tengo ninguna duda de que nuestra gente necesita estos partidos. Tenemos que luchar en Champions para poder llegar a jugar unas semifinales y estar cerca de ganar, porque la gente quiere salir campeón. Estamos haciendo todo el esfuerzo que tenemos para alimentar eso y que suceda”, expresó.

Simeone recordó que su equipo ha tenido “noches importantes” en estos 14 años. “Recuerdo aquella del Barcelona también en Champions, con el gol de Koke. El primer tiempo fue con mucha energía. La energía es del estadio. Después, nosotros logramos interpretar y jugar el partido que había que jugar. Y tener la personalidad con un rival difícil, duro, complejo, más allá de sus ausencias y siempre protagonista, para redondear un partido, sobre todo el primer tiempo, muy bueno”, explicó.

Y reivindicó su confianza en el equipo: “Yo tengo fe. Tengo fe en el equipo, en lo que hacemos, en nuestra gente, en la energía que se transmite en el estadio. Está claro que no soy un brujo que me imagino lo que va a pasar, pero sí sentía que el equipo podía hacer un partido como lo hizo. El primer tiempo fue lo que queríamos”.

“En el segundo tiempo me faltó un poco más de intensidad hacia adelante. Empezamos a querer controlar más el partido que a seguir atacándolo. Me hubiera gustado seguir atacándolo como atacamos el primero. Lo del primer tiempo fue de un nivel muy bueno”, expuso Simeone, que se refirió después a Antoine Griezmann y Koke Resurrección.

“Es muy difícil seguir hablando de ellos. Ya hay un afecto que excede todo lo que pueda suceder de acá para adelante. Está claro que ellos me conocen y no voy a medir ese afecto por la necesidad que tenga que tener el equipo. Los necesito como están, entregados a lo que sea, 20, 30, 60 o 90 minutos. Lo que está haciendo Koke es una locura, jugando todos los partidos. Es admirable todo el esfuerzo que nos da”, afirmó.

Julián Alvarez reencontró el gol tras once partidos sin marcar. “La asistencia a Lookman es fantástica. Su trabajo en el primer tiempo fue increíble. El gol es algo que tiene y, gracias a Dios, ya ha vuelto a ese gol que tanto necesitaba y seguramente lo limpiará para todo lo que viene”, valoró.

Y habló de Nahuel Molina, la novedad del once. “Al final, el trabajo paga. Soy consciente de que en la vida hay que dar, dar y dar y en algún momento te lo devuelve el trabajo. Tienen que ver ustedes cómo entrena, cómo se comporta con sus compañeros, cómo alienta en la previa de los partidos cuando no le ha tocado jugar”, expuso.

“Lo veíamos en crecimiento. La ausencia de Barrios la suplimos muy bien con Marcos Llorente, que jugó un partidazo y la rompió toda. Y Molina nos pudo dar todo lo que tiene, porque tiene unas condiciones ofensivas muy buenas. Hoy pudo jugar el partido que él quería y necesitaba después de tanto tiempo sin tener continuidad”, añadió.

Queda el encuentro de vuelta en el Camp Nou. “Hemos tenido una noche muy buena. Está claro que la eliminatoria no está terminada. Sabemos el rival al que nos enfrentamos. Tenemos la humildad y la ilusión para poder seguir en esta competición y tendremos que enfrentarlo con las mismas ganas de trabajar como lo trabajamos hoy el día que nos toque la revancha”, apuntó Simeone. EFE