Siguen 3.065 desalojados mientras una nueva borrasca vuelve a poner en alerta a Andalucía

Sevilla, 12 feb (EFE).- El número de personas desalojadas en Andalucía ha descendido a 3.065 durante la tarde de este jueves, cuando se espera la llegada a la comunidad de una nueva borrasca que "vuelve a poner" en alerta a la región.

La Junta de Andalucía ha informado de que se ha enviado un mensaje Es-Alert a 22 municipios de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla ante los riesgos de la nueva borrasca y ha pedido que se extreme la prudencia en esos municipios, en los que se ha suspendido la actividad educativa.

El Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI) se prepara, una vez más, para el recrudecimiento de la meteorología que se espera desde esta medianoche y que mantendrá mañana viernes a toda la región con avisos naranja y/o amarillos por lluvia y viento, tal y como se ha informado en una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi).

Ante este nuevo frente de lluvia y viento en un momento de máxima saturación de los suelos, estados de los cauces y ríos, así como con incidencias en la red de carreteras e infraestructuras, el operativo ha remitido un mensaje Es-Alert a 22 municipios de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla.

Mientras tanto, 3.065 personas siguen desalojadas: 2.581 de Cádiz, 245 de Málaga, 87 de Córdoba, 79 de Granada, 59 de Jaén, ocho de Huelva y seis de Sevilla.

Esta tarde se ha reducido el número de escenarios, que ha pasado de ocho a seis al cerrarse los de San Roque en Cádiz y El Palmar en Sevilla. También se ha reducido el número de incidencias a 43.

La cifra de emergencias gestionadas en lo que va de jornada en las salas del 112 ha ascendido hoy a 129 y, desde el día 27 de enero, son ya 11.876 los incidentes gestionados por los efectos de las lluvias y el viento.

La provincia con más incidentes sigue siendo Cádiz, con 2.545 incidentes coordinados desde el principio de la sucesión de borrascas, seguida de Jaén (2.069), Sevilla (1.989) y Granada (1.654).

Entre las emergencias coordinadas durante la jornada del jueves, la Agencia de Emergencias de Andalucía ha destacado que el 112 ha recibido el aviso de desprendimiento de un barranco sobre un edificio en Pradollano en Monachil (Sierra Nevada, Granada), sin que haya constancia de daños personales.

En Granada, el Ayuntamiento de Zagra ha evacuado en prevención ocho viviendas por desprendimientos en el castillo del municipio y en dos murallas, mientras que en Loja también se ha procedido al desalojo de varias líneas de casas próximas a una piedra de gran tamaño con riesgo de caída en Camino de Zagra, en el barrio de La Estación.

Desde el Puesto de Mando Avanzado en la Serranía de Ronda, la dirección de la emergencia ha informado que Cruz Roja ha atendido a medio millar de afectados en el pabellón El Fuerte, habilitado como albergue y centro de atención social.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) prosigue con el seguimiento exhaustivo y permanente de la presa de Montejaque y también se han realizado labores conjuntas con el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga para la valoración de una posible demolición de un muro en Cartajima.

En Málaga, se siguen con incidencias en el suministro de agua para consumo en las localidades de Benalauría, Alpandeire, El Burgo, Cortes de la Frontera, El Colmenar, Igualeja, Serrato, Jimera de Líbar y Álora.

En Cádiz se han recibido peticiones de atención por filtraciones en dos colegios de Jimena de la Frontera, así como en la sede de Policía Local, junto con la caída de un muro de contención en las proximidades del aparcamiento del castillo del municipio. EFE