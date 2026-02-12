Sergio Ruiz sufre una lesión muscular que le tendrá varias semanas de baja

Granada, 12 feb (EFE).- El centrocampista del Granada Sergio Ruiz sufre una lesión muscular que le mantendrá varias semanas de baja y le hará perderse los siguientes encuentros, empezando por el del próximo sábado en el Nuevo Los Cármenes ante el Valladolid.

El Granada informó este jueves en un parte médico de que “las pruebas médicas realizadas al centrocampista han confirmado que sufre una lesión muscular en el isquiosural izquierdo”.

“El pronóstico, así como el reingreso del futbolista a la dinámica grupal, quedan pendientes de la evolución de su dolencia”, añadió el club sobre Sergio Ruiz, que permanecerá varias semanas de baja.

El jugador se lesionó de forma fortuita durante el partido que el Granada jugó el viernes en el campo del Leganés, por lo que tuvo que ser sustituido en el descanso.

Durante el segundo tiempo, y estando ya en el banquillo, vio la tarjeta roja por protestar, lo que ha provocado que sea sancionado con dos partidos de castigo que cumplirá durante su periodo de recuperación de lesión.

La de Sergio Ruiz será la única baja que tenga el Granada en el encuentro del próximo sábado en el Nuevo Los Cármenes ante el Valladolid, correspondiente a la vigésima sexta jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División). EFE

