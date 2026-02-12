Espana agencias

Se envía un Es-Alert en Cuenca por la crecida del Júcar, que puede llegar a 300 m3/s

Toledo, 12 feb (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha enviado un mensaje de aviso Es-Alert a los móviles de los habitantes de Cuenca por la subida del caudal del río Júcar a su paso por la ciudad, que puede superar los 300 metros cúbicos por segundo.

La alerta se ha enviado, a petición del Ayuntamiento de Cuenca, a las 12.30 horas, según ha indicado en una rueda de prensa el alcalde, Darío Dolz, que ha explicado que este mediodía el caudal del Júcar superó los 190 metros cúbicos por segundo.

Asimismo, ha indicado que el incremento del caudal se debe a la acumulación de agua en el pantano de La Toba, ubicado aguas arriba en la Serranía de Cuenca, que está desembalsando a razón de 75 metros cúbicos por segundo de agua, que ahora está llegando a la ciudad.

En este sentido, el regidor ha avanzado que se espera que el nivel máximo se alcance entre las 12.30 horas y las 14.00 horas, cuando el caudal del río supere 300 metros cúbicos por segundo. EFE

