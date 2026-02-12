Samara Ortiz: "La victoria en Madrid fue un subidón"

A Coruña, 12 feb (EFE).- Samara Ortiz, lateral del Dépor femenino, destacó este jueves “el subidón” que supuso para su equipo el contundente triunfo que lograron en el campo del Madrid CFF (1-6).

“Estamos muy contentas porque desde el día contra el Logroño venimos haciendo buenos partidos. La victoria del otro día fue un subidón porque fue ante un gran rival, esa victoria nos refuerza muchísimo para mirar hacia arriba”, manifestó en rueda de prensa.

La defensa deportivista indicó que cada vez están jugando “mejor”, en lo que ha podido influir el cambio de sistema -han pasado de jugar con una línea de cinco a hacerlo con cuatro defensas- porque “ahora ganamos una jugadora más en el centro del campo y eso nos permite tener más posesión de balón en campo contrario”.

“El sumar puntos también hace que juegues con menos presión. Ahora estamos tocando más balón, teniendo más posesión y eso se está notando. El equipo está jugando con más tranquilidad”, subrayó.

La futbolista madrileña, una de las fijas en el once deportivista, también señaló que su equipo está siendo “más agresivo” en la presión” y “más efectivo” de cara a portería, lo que ha sido “muy importante” para sacar adelante los últimos partidos.

“Tenemos que ir partido a partido, pensar solo en sumar los tres puntos este fin de semana y esperar que los resultados de los rivales nos favorezcan”, apuntó Ortiz, que pidió el apoyo del deportivismo porque “será un partido muy difícil, el Sevilla también viene en una buena racha”.

“Es un equipo que está haciendo una buena temporada, con gente muy rápida en la zona de ataque y jugadoras de mucha experiencia”, sentenció al ser cuestionada por el nivel del conjunto hispalense. EFE

dmg/og