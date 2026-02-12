Rocasa Gran Canaria, un gigante dormido que vuelve a brillar en Liga Guerreras Iberdrola

Pablo Herrera

Telde (Gran Canaria), 12 feb (EFE).- Trece victorias consecutivas y el liderato de la Liga Guerreras Iberdrola después de tres años de reconstrucción. El Rocasa Gran Canaria vuelve a ser el rival a batir en el balonmano femenino español después de la consolidación de un proyecto que alimenta las expectativas de "luchar por todos los títulos que estén a nuestra disposición".

Así se expresa para EFE el entrenador del Rocasa Gran Canaria, Dejan Ojeda, que tomó las riendas del primer equipo en diciembre tras la salida de Carlos Herrera y que no conoce la derrota al frente de un conjunto teldense, algo que considera que "no tiene secretos, sino trabajo y esfuerzo".

El técnico grancanario admite una línea continuista y de "cambiar lo menos posible" con el trabajo de Herrera, quien ya había iniciado un proceso de delegar funciones en él, porque los resultados ya estaba siendo positivos y las jugadoras se sentían cómodas en ese estilo: "Cuando las cosas salen bien, hay que intentar tocar el menor número de teclas posibles".

Con el liderato liguero bajo el brazo, Ojeda apela a defender "lo que con mucho esfuerzo ha costado alcanzar" y pide batallar cada partido "como si fuera una final” para intentar prolongar los buenos resultados y "luchar por todos los títulos hasta que las competiciones digan lo contrario".

"Sabemos que la competición es muy larga y no sé si habrá presión, pero sí tenemos que disfrutar de lo que hemos conseguido. Ganar al líder siempre es una motivación extra, pero a nosotras nos tiene que servir como una motivación querer seguir en lo más alto de la tabla", reflexiona sobre el cambio de mentalidad que implica ser las rivales a batir.

Su racha positiva no se ciñe solo a Liga Guerreras Iberdrola, sino que también se ha extendido a la Copa de la Reina, donde disputarán la fase final tras doblegar al Zonzamas Plus Car Lanzarote, lo que implica sellar "uno de los objetivos de principio de temporada", recuerda el entrenador.

En palabras de Dejan Ojeda, una de las claves que explican el éxito del Rocasa Gran Canaria es haber mantenido la columna vertebral, "sentar las bases del equipo" y recuperar la competitividad que "nos costó el año pasado”.

Todo ello ha hecho que los equipos "vuelvan a tener en cuenta" a un conjunto grancanario que hace dos años coqueteó con el descenso, aunque, curiosamente, fueron salvadas por su actual técnico en su primera incursión profesional.

En este sentido, la portera del Rocasa Gran Canaria Lulu Guerra asegura a EFE que "más que cambiar" el equipo ha podido asentar unos fundamentos de juego que el año pasado empezaron a dar sus primeros destellos de calidad, pero que en la temporada 2025/2026 se han perfeccionado tras "ajustar alguna cosas que nos faltaban".

Un proceso de varios años en un ciclo que sabían que sería "complicado" por el relevo generacional que sufrió la plantilla, pasando de "tener internacionales o jugadoras que ahora están en Rumanía" a una base de gente joven, lo que obligaba a "apretar, sacrificar algunas cosas y confiar en la llegada de los resultados" sin dejar atrás el sello de identidad.

"Hemos mantenido el estilo, la identidad y hemos vuelto a ser el equipo que queremos ser. Seguimos defendiendo con ganas y corremos la pista al contraataque. Al final este liderato tras tres años es el resultado de mantener un proyecto y creer en él", reflexiona la guardameta grancanaria.

Para la cancerbera, uno de los éxitos del Rocasa Gran Canaria es que "no parece que hayamos cambiado de entrenador", dado que desde el primer día Dejan Ojeda "no era un segundo entrenador más", sino una pieza esencial del cuerpo técnico, por lo que toda la plantilla tenía "interiorizadas unas ideas claras".

No esconde la ilusión de verse arriba de la clasificación gracias "al trabajo realizado", si bien prefiere mantener los pies en el suelo y solo pensar en "seguir puntuando" y continuar el camino para cumplir los objetivos del verano: acceder a competición europea, competir en la fase final de la Copa de la Reina y pelear en los 'play-off' por el título de Liga Iberdrola.

"Nadie nos ha regalado nada y cada vez nos regalan menos. Todo el mundo quiere que acabemos con esta racha. Estamos enfocadas en seguir jugando a lo que queremos y continuar creciendo como equipo. Todavía nos queda mucho por dar y por mejorar para poder optar a ser primeras en esta clasificación. Ojalá dure lo máximo posible", detalla Lulu Guerra.

Para la argentina Martina Lang, que cumple su tercera temporada en las filas del Rocasa Gran Canaria, el equipo está mostrando una gran solidez y el aprendizaje de "saber explotar la defensa para aprovechar y correr al contragolpe", una fórmula que está siendo exitosa y que mantiene a las grancanarias como segundo equipo más goleador y tercero menos goleado de la Liga Guerreras Iberdrola.

La lateral izquierdo admite que "ilusiona muchísimo" defender la primera posición liguera, si bien es consciente de que "lo más duro viene ahora" porque la segunda vuelta y ser el rival a batir "te obliga a ser casi perfectas".

"Toca trabajar con mucha humildad y concentrarse en el rival que sigue, que así es como llegamos hasta aquí", apunta. EFE

phd/jmr/og

(foto)