Retrasos en la alta velocidad Madrid-Barcelona por plásticos en la catenaria

Barcelona, 12 feb (EFE).- El servicio de tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona opera con retrasos por la presencia de plásticos en la catenaria entre L'Arboç y Vilafranca del Penedès, en Barcelona, como consecuencia del temporal de viento que afecta a gran parte de Cataluña.

El gestor ferroviario Adif ha explicado en la red social X que se ha movilizado al personal necesario para solucionar esta incidencia.

La caída de árboles y placas solares sobre la vía férrea, así como de plásticos sobre la catenaria, debido al temporal de viento ha obligado ya esta mañana a interrumpir de manera temporal la circulación de trenes en la red de Rodalies en los tramos de Maçanet-Girona, Vilanova-Cunit y Calella-Blanes.

Según ha informado Renfe, las fuertes rachas de viento han arrancado árboles y plásticos, así como placas solares instaladas en diferentes puntos del territorio.

En concreto, han caído placas solares en las dos vías del tramo ferroviario entre Vilanova i la Geltrú y Cunit, en Tarragona, mientras que el viento ha arrastrado árboles hasta Caldes, en la línea entre Maçanet y Girona, y se han encontrado plásticos sobre la catenaria entre Calella y Blanes.

Ante el riesgo de fuertes golpes de viento en toda Cataluña, Renfe ha informado de que se producen reducciones temporales de velocidad en Rodalies para garantizar la seguridad, lo que provoca ya retrasos de más de 30 minutos de media en líneas como la R11, entre Barcelona y Maçanet-Massanes y entre Girona y Portbou. EFE