Espana agencias

Retrasos en la alta velocidad Madrid-Barcelona por plásticos en la catenaria

Guardar

Barcelona, 12 feb (EFE).- El servicio de tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona opera con retrasos por la presencia de plásticos en la catenaria entre L'Arboç y Vilafranca del Penedès, en Barcelona, como consecuencia del temporal de viento que afecta a gran parte de Cataluña.

El gestor ferroviario Adif ha explicado en la red social X que se ha movilizado al personal necesario para solucionar esta incidencia.

La caída de árboles y placas solares sobre la vía férrea, así como de plásticos sobre la catenaria, debido al temporal de viento ha obligado ya esta mañana a interrumpir de manera temporal la circulación de trenes en la red de Rodalies en los tramos de Maçanet-Girona, Vilanova-Cunit y Calella-Blanes.

Según ha informado Renfe, las fuertes rachas de viento han arrancado árboles y plásticos, así como placas solares instaladas en diferentes puntos del territorio.

En concreto, han caído placas solares en las dos vías del tramo ferroviario entre Vilanova i la Geltrú y Cunit, en Tarragona, mientras que el viento ha arrastrado árboles hasta Caldes, en la línea entre Maçanet y Girona, y se han encontrado plásticos sobre la catenaria entre Calella y Blanes.

Ante el riesgo de fuertes golpes de viento en toda Cataluña, Renfe ha informado de que se producen reducciones temporales de velocidad en Rodalies para garantizar la seguridad, lo que provoca ya retrasos de más de 30 minutos de media en líneas como la R11, entre Barcelona y Maçanet-Massanes y entre Girona y Portbou. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Federica Brignone, nueva campeona olímpica de supergigante

Infobae

Crean empresa para impulsar un dispositivo de detección rápida de infecciones bacterianas

Infobae

Covite: Se está desnaturalizando el requisito del arrepentimiento con los presos de ETA

Infobae

Normalidad en el Cercanías de Málaga tras el caos derivado de la huelga ferroviaria

Infobae

Las defensas de Koldo y Ábalos piden sin éxito apartar a cinco magistrados del tribunal

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa