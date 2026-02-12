Restringen la circulación de camiones por la AP-7 en La Jonquera por el fuerte viento

La Jonquera (Girona), 12 feb (EFE).- La circulación de camiones por la autopista AP-7 ha quedado restringida en la localidad fronteriza con Francia de La Jonquera (Girona) por el fuerte viento que sopla en la zona este jueves.

Según informa el Servei Català de Trànsit, la medida se aplica en los dos sentidos de la marcha y se ha habilitado un aparcamiento para vehículos pesados.

En Girona, el ayuntamiento de la ciudad informa de la caída de un poste eléctrico, sin afectación al suministro, y de dos árboles a causa del viento, que ha tirado también las vallas del céntrico parque de la Devesa.

El viento sopla asimismo con fuerza en el Pirineo de Girona, donde las estaciones de esquí de La Molina, Vallter, Vall de Núria y Masella se encuentran cerradas por la situación meteorológica. EFE