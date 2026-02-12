Espana agencias

Renfe informa de que los trenes circulan en Cataluña, aunque con diversas restricciones

(Actualiza la NA4012 con nuevas afectaciones en las líneas de Cataluña)

Barcelona, 12 feb (EFE).- La compañía Renfe ha confirmado que los trenes están circulando en Cataluña, aunque con diversas restricciones, una vez que Adif ha revisado todas las líneas para comprobar las posibles afectaciones en la infraestructura por la alerta de fuertes rachas de viento.

Renfe ha decidido suspender esta mañana los trenes lanzadera que operaban en los tramos Terrassa-Manresa, de la línea R4 de Rodalies, y Blanes-Maçanet, de la línea R1, a causa del temporal de viento.

Los tramos afectados por la suspensión de la circulación de estos trenes se realizarán con servicio alternativo por carretera.

También ha quedado interrumpida la circulación entre Molins y Sant Feliu, de la línea R4, por la presencia de un árbol en la zona de vías. En este caso, mientras se soluciona la incidencia, Renfe encaminará a los viajeros del tramo entre Martorell y L’Hospitalet de Llobregat hacia otros medios de transporte.

Igualmente, ha quedado interrumpida la R11 entre Girona y Maçanet por la caída de un árbol en las vías en Caldes de Malavella (Girona).

Renfe ha señalado que se han tomado estas medidas después de que esta madrugada Adif haya hecho marchas exploratorias en la red ferroviaria para comprobar si existían afectaciones a causa de las fuertes rachas de viento que se están produciendo en Cataluña.

Por su parte, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ya anunció ayer que los trenes sufrirán este jueves reducciones puntuales de la velocidad que afectarán al servicio por el temporal de viento. EFE.

