Registrado un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en Partaloa (Almería)

Almería, 12 feb (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este jueves un terremoto de magnitud 3,2 con epicentro en la localidad almeriense de Partaloa que ha sido sentido por la población, aunque no ha causado daños personales ni materiales.

Según la información facilitada por el IGN, el seísmo se ha producido a las 10:05 horas con epicentro al suroeste del municipio de Partaloa y a una profundidad de cero kilómetros, lo que ha facilitado su percepción a pesar de la baja magnitud.

Fuentes del servicio de Emergencias 112 de Andalucía han indicado a EFE que, aunque no se han recibido llamadas de particulares alertando del temblor, la Policía Local del municipio sí ha confirmado haber sentido la sacudida.

Los agentes han relatado al centro coordinador que han notado el movimiento en las oficinas municipales y escuchado crujidos en la estructura, sin que se hayan notificado desgracias personales ni daños en infraestructuras. EFE

