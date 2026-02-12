Red Eléctrica dice que su operación reforzada supone 516 millones hasta diciembre

Madrid, 12 feb (EFE).- La programación reforzada que opera Red Eléctrica desde el apagón peninsular del pasado 28 de abril ha supuesto 516 millones de euros de mayo a diciembre, el equivalente al 2,18 % de los costes totales del sistema eléctrico español, que durante el mismo periodo han superado los 23.600 millones.

Estos datos implican que, para un usuario con tarifa regulada o PVPC con un consumo medio mensual de 300 kilovatios hora (kWh), la operación reforzada ha tenido un coste medio en el periodo de aplicación de 4 céntimos al día, según han explicado este jueves fuentes de Red Eléctrica.

El operador del sistema aplica este criterio de programación desde el pasado 30 de abril, siendo su intención mantenerlo, con las necesarias adaptaciones a un sistema en constante transición, hasta que se aprueben e implementen todas las medidas normativas, varias de ellas propuestas en su informe de análisis del incidente.

El objetivo es mitigar tanto las variaciones rápidas de tensión como sus consecuencias, especialmente respecto a la eventual desconexión de instalaciones de generación conectadas a redes de distribución a las que no alcanza la observabilidad del operador del sistema.

Precisamente esta misma mañana, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha estimado en unos 1.100 millones de euros el incremento del coste de los servicios complementarios fruto de la operación reforzada (que implica una mayor presencia de los ciclos combinados), una "fiesta" que "finalmente paga el ciudadano".

En cualquier caso, "es la forma segura o normal de operar", ha valorado Bogas durante su intervención en la comisión del Senado que investiga el apagón, donde ha lamentado que "el problema anterior es que no se valoró adecuadamente la situación". EFE