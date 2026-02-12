Rachas de viento de 150 km/h en Mallorca y 105 km/h en el aeropuerto de Ibiza

Palma, 12 feb (EFE).- El viento que azota Baleares ha dejado rachas máximas de 150 kilómetros por hora en la Serra d'Alfàbia mallorquina (en el municipio de Bunyola) esta madrugada, de 105 kilómetros por hora en el aeropuerto de Ibiza y 102 en Cabrera.

Además de esas rachas significativas pro encima de los 100 km/h, el centro territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha destacado otros registros de las 6 últimas horas (hasta las 9 horas) de 91 km/h en Binissalem, 87 km/h en el Dique del Oeste de Palma y 86 km/h en el Faro de Capdepera y en Calvià.

En Menorca se han alcanzado también los 86 km/h en Es Mercadal, 67 km/h en el aeropuerto, en Mahón, así como 62, km/h en Cala Galdana, en Ciutadella.

En cuanto a Ibiza, además de los 105 km/h del Codolar, se han alcanzado rachas máximas de 63 en Vila y 57 km/h en Sant Antoni de Portmany.

La Aemet ha activado para este jueves el aviso naranja por mala mar en todo Baleares y también por viento fuerte del oeste y noroeste en el interior y el norte de Mallorca y en Menorca, con rachas máximas de 90 km/h, que en cumbres y cabos podrían superar los 130 km/h.

El aviso naranja por fenómenos costeros afecta a todo el archipiélago, por ese viento de componente oeste de 55 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de 3 a 4 metros, con ola individual máxima de 6 a 8 m.

Además el aviso es amarillo por el viento en el resto del archipiélago, porque las rachas máximas serán de 70 a 80 kilómetros por hora.

El pronóstico para este jueves es de cielo poco nuboso en Baleares, tendiendo a cubierto por la noche, con temperaturas máximas de 17 a 20 grados.

El viento soplará fuerte o muy fuerte de componente oeste con rachas de 70 a 90 km/h en general y de 130 km/h en cumbres y cabos, disminuyendo por la noche a entre flojo y moderado.

La Universidad de las Islas Baleares (UIB) ha suspendido todas las actividades en el exterior de esta jornada.EFE

(foto) (vídeo)