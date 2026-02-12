Espana agencias

Rachas de viento de 150 km/h en Mallorca y 105 km/h en el aeropuerto de Ibiza

Guardar

Palma, 12 feb (EFE).- El viento que azota Baleares ha dejado rachas máximas de 150 kilómetros por hora en la Serra d'Alfàbia mallorquina (en el municipio de Bunyola) esta madrugada, de 105 kilómetros por hora en el aeropuerto de Ibiza y 102 en Cabrera.

Además de esas rachas significativas pro encima de los 100 km/h, el centro territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha destacado otros registros de las 6 últimas horas (hasta las 9 horas) de 91 km/h en Binissalem, 87 km/h en el Dique del Oeste de Palma y 86 km/h en el Faro de Capdepera y en Calvià.

En Menorca se han alcanzado también los 86 km/h en Es Mercadal, 67 km/h en el aeropuerto, en Mahón, así como 62, km/h en Cala Galdana, en Ciutadella.

En cuanto a Ibiza, además de los 105 km/h del Codolar, se han alcanzado rachas máximas de 63 en Vila y 57 km/h en Sant Antoni de Portmany.

La Aemet ha activado para este jueves el aviso naranja por mala mar en todo Baleares y también por viento fuerte del oeste y noroeste en el interior y el norte de Mallorca y en Menorca, con rachas máximas de 90 km/h, que en cumbres y cabos podrían superar los 130 km/h.

El aviso naranja por fenómenos costeros afecta a todo el archipiélago, por ese viento de componente oeste de 55 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de 3 a 4 metros, con ola individual máxima de 6 a 8 m.

Además el aviso es amarillo por el viento en el resto del archipiélago, porque las rachas máximas serán de 70 a 80 kilómetros por hora.

El pronóstico para este jueves es de cielo poco nuboso en Baleares, tendiendo a cubierto por la noche, con temperaturas máximas de 17 a 20 grados.

El viento soplará fuerte o muy fuerte de componente oeste con rachas de 70 a 90 km/h en general y de 130 km/h en cumbres y cabos, disminuyendo por la noche a entre flojo y moderado.

La Universidad de las Islas Baleares (UIB) ha suspendido todas las actividades en el exterior de esta jornada.EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El TJUE avala que los bancos no detallen al cliente cómo se calculan índices de referencia regulados

El TJUE avala que los

El Tour de Provenza punto de partida para Carlos Rodríguez

Infobae

Tribunal confirma pena de 5 años por delitos sexuales a exfutbolista belga Eddy Snelders

Infobae

El Betis puntuó en sus seis últimas visitas al Mallorca

Infobae

El Alavés puntuó en cuatro de sus cinco últimas visitas al Sánchez-Pizjuán

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a siete personas por introducir hachís en Melilla con lanzamientos de bolas por encima de la valla desde Marruecos

Anulan la sanción impuesta a un policía nacional acusado de desobediencia por decirle a su superior que no le iba a atender por WhatsApp en sus días libres

Un estudio revela la edad a la que deberías dejar de conducir

El salto de Gabriel Rufián, de querer “romper España” a jugarse la carrera por salvarla (de PP y Vox): “Más cabeza y menos pureza”

Madrid quiere ser referente mundial de los drones: ninguna empresa se presenta para construir un donódromo, sube la oferta y puntúa mejor a una firma sancionada por alterar precios

ECONOMÍA

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda,

David Jiménez, abogado: “Para Hacienda, donar un piso es como venderlo”

Una empresa cierra cuatro días y quiere que sus trabajadores lo paguen con vacaciones: “Esto es ilegal”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Gonzalo Bernardos explica por qué está a favor de la regularización de migrantes: busca responder a desafíos financieros en España

Que no te engañen haciéndose pasar por Brad Pitt: el Banco de España avisa del auge de estafas amorosas con inteligencia artificial en redes sociales

DEPORTES

El día que el FC

El día que el FC Barcelona plantó al Atlético de Madrid en unas semifinales de Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”