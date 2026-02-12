Queralt Castellet, novena tras la segunda ronda; Chloe Kim lidera en el halfpipe

Livigno (Italia), 12 feb (EFE).- La española Queralt Castellet, medallista olímpica de plata en el halfpipe de snowboard de Pekín 2022, ocupa la novena plaza provisional, tras la segunda de las tres rondas de la prueba de esa disciplina de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina d'Ampezzo, que se disputa este jueves en la estación de Livigno.

Queralt, que disputa sus sextos Juegos -y su quinta final-, cuya primera ronda fue valorada con 4,75 puntos, tras caerse, elevó ligeramente su valoración a 24.00 tras la segunda, pero aún está muy lejos de los 88,00 con los que lidera, de forma provisional y a falta de una ronda, la gran favorita, la estadounidense Chloe Kim, doble campeona olímpica de la disciplina.

Chloe, que no se mejoró en la segunda ronda, lidera con 88 puntos, tres más que la japonesa Mitsuki Ono; y con 6,25 de ventaja sobre otra nipona, Rise Kudo, que ocupa la tercera plaza provisional.

La tercera ronda se disputa a continuación. EFE