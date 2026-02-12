Queralt Castellet, duodécima tras la primera ronda; Chloe Kim lidera en el halfpipe

Livigno (Italia), 12 feb (EFE).- La española Queralt Castellet, medallista olímpica de plata en el halfpipe de snowboard de Pekín 2022, ocupa la duodécima plaza provisional de la prueba de esa disciplina de los Juegos Olímpicos de Milán Cortina d'Ampezzo, que se disputa este jueves en la estación de Livigno.

La de Sabadell, cuya primera ronda fue valorada con 4,75 puntos, tras caerse, está muy lejos de los 88,00 con los que lidera, de forma provisional y a falta de dos rondas, la gran favorita, la estadounidense Chloe Kim, doble campeona olímpica de la disciplina.

La segunda ronda se disputa a continuación. EFE