Queralt Castellet: "Desafortunadamente no pude 'planchar' ninguna de las tres rondas"

Livigno (Italia), 12 feb (EFE).- La española Queralt Castellet, medallista olímpica de plata hace cuatro años en el halfpipe de snowboard de Pekín, que acabó décima este jueves la prueba de esa disciplina de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo, que ganó la surcoreana Gaon Choi, declaró en la estación de Livigno que, en esta ocasión."desafortunadamente no" pudo "planchar ninguna de las tres rondas".

Queralt, nacida hace 36 años en Sabadell (Barcelona) y que se convirtió en la primera deportista de la historia de España en competir en seis ediciones de unos Juegos Olímpicos de invierno, se cayó en la primera ronda, en la que sólo recibió 4.75 puntos; se mejoró al noveno puesto provisional, con 24.00, en la segunda; y, con los 33,50 que recibió en la tercera, concluyó décima este jueves; en una prueba en a que Choi 'destronó' a la estadounidense Chloe Kim -plata al final-, evitando su tercer título seguido.

"Fue bastante complicado. Estoy contenta porque venía con una ronda bastante competitiva, que creo que me hubiera dado un buen resultado. Pero desafortunadamente notaba dificultades porque estaba recepcionando todos los trucos muy arriba; y las caídas de la primera y de la segunda ronda quitan confianza", manifestó la medallista de plata de hace cuatro años.

"Cuando estás en el aire y ves que te estás yendo fuera del 'pipe' es algo que da miedo", explicó Queralt, asimismo subcampeona del mundo en 2015, en Kreischberg (Austria), y bronce mundial seis años después en Aspen (EEUU ), con medallas de todos los metales en los X Games: la última de ellas el mes pasado.

"Desafortunadamente hoy no he sabido adaptarme a las condiciones hoy; y no pude planchar ninguna de las tres rondas. Pero al final es lo que hay", opinó Castellet, que, por edad, podría ser la madre de la flamante campeona olímpica, la surcoreana Gaon Choi, de 17 años,

"La verdad es que es muy 'heavy', sí", comentó en la zona mixta de Livigno Queralt. "Me siento afortunada por seguir estando con las mejores del mundo; y siendo competitiva, además", añadió. EFE

