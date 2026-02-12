Espana agencias

Presidente de la Junta pide a los empresarios su colaboración en recuperación de Andalucía

Sevilla, 12 feb (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a los empresarios que ayuden en el proceso de recuperación y reconstrucción de la comunidad andaluza, tras las inundaciones y el aislamiento ferroviario, para que "mantenga su fortaleza económica y social".

En su intervención este jueves en la asamblea de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), que ha reelegido como presidente para un cuarto mandato a Javier González de Lara, Moreno ha agradecido la solidaridad de las empresas con motivo del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero, y en las inundaciones, y ha afirmado que ahora en este proceso de recuperación "todos tienen que poner un granito de arena".

"Nos toca recuperar Andalucía, que ha sido gravemente dañada por el aislamiento ferroviario que impacta en la economía y por las lluvias que han reventado carreteras y han impactado de lleno en el sector primario", ha sostenido Moreno.

Ahora se necesita, según el presidente andaluz, la colaboración de todas las administraciones y ha destacado que la Junta hará un "esfuerzo importante modificando su presupuestos", pero también la del Estado, los ayuntamientos, las diputaciones y los fondos europeos, ha precisado.

En clave empresarial, Moreno ha puesto en valor el papel fundamental que juega la CEA en la arquitectura institucional de Andalucía, y ha ensalzado el rol de la empresa en el desarrollo económico y social de esta región.

"La Andalucía de 2026 no es la misma que la de hace unos años gracias a la iniciativa empresarial, ni a nivel reputacional ni en el tejido empresarial ni en datos económicos", ha resaltado Moreno.

Ha presumido del "orgullo" de datos económicos como ser la segunda comunidad con más empresas de España, con más autónomos, exportadora de primer nivel y una potencia agrícola, así como del auge de la industria que ha crecido en producción en 2025 un 11 por ciento, muy por encima de la media nacional.

Esto hace que Andalucía tenga un nuevo motor económico que se suma a los dos clásicos como son el turismo, con una pujanza de 38 millones de visitantes, y la agricultura, y que cuente con una economía "más fuerte, robusta y sólida gracias al enorme esfuerzo de los empresarios", ha subrayado. EFE

