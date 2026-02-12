PP impide en el Congreso que salga una iniciativa en defensa de la legalidad internacional

Madrid, 12 feb (EFE).- El Congreso ha rechazado este jueves una proposición socialista que se debatió el martes para defender la legalidad internacional, con el voto en contra del PP y Vox (168 noes, 171 síes y siete abstenciones).

En defensa de la iniciativa que se debatió hace dos días, el diputado socialista Vicente Montávez se dirigió sobre todo al PP en su intervención para que aclarar si está con el multilateralismo, la paz y el derecho internacional: "Al PP le toca elegir, no esconderse en la abstención o en el sí pero".

Y le instó a denunciar la vulneración del derecho internacional "sin letra pequeña ni geografías selectivas", recordando que en Ucrania hay una violación del derecho internacional y en Gaza una tragedia humanitaria con más de 71.000 personas asesinadas, aparte de las señales "preocupantes" que llegan de Groenlandia o que en Venezuela la salida solo puede ser democrática.

Por todo ello, el PSOE pidió al PP "que se moje" y que dejen de esconderse en el barro "para no decir nada.

Por parte del PP, Pablo Hispán puso el acento en la "hipocresía" del Gobierno y le acusó de estar "desguazando" la posición de España en los organismos internacionales.

Criticó, como también hizo PNV, EH Bildu, ERC y Vox, el giro del Ejecutivo en el Sahara al apoyar los planes autonomistas de Marruecos, y también que intentaran "sacar tajada" en Venezuela: "la lista de socialistas que se han forrado es infinita".

Según sostuvo, en este Ejecutivo "de principio a fin la regla ha sido la corrupción", subrayando que para que España tenga "un poder honesto y lo proyecte en el exterior, Sánchez sobra".

Los habituales apoyos del Gobierno han dado un "sí" crítico a esta iniciativa, empezando por su socio en la coalición del Ejecutivo, Sumar, quien afirmó en el debate que su grupo no defiende un sistema internacional basado en normas sino basado en el derecho internacional, ha apuntado Agustín Santos.

Hizo una llamada a la resistencia y exigió al PSOE que acepte la enmienda del BNG, que ha sido rechazada, para que condenara de "forma contundente las agresiones de EE.UU.".

Jon Iñarritu (EH Bildu) echó en cara al Gobierno que les falte coherencia para ser más creíbles, "valentía y compromiso en el día a día" mientras que el PNV reprochó especialmente a Sánchez que "rompiera la posición histórica" en el Sáhara y se posicionaran fuera del derecho internacional.

ERC (Francesc Álvaro) cargó especialmente contra el PP y advirtió que aunque vivimos en una época de admiración de la fuerza no podemos sumarnos a esa tendencia. Junts (Marta Madrenas) puso el foco en Cataluña acusando al Ejecutivo de seguir actuando de manera "profundamente antidemocrática" e insistiendo en que no se puede defender la legalidad internacional "de manera selectiva".

Y el diputado de Vox Carlos Flores señaló que esta iniciativa no es más que un ejercicio de "onanismo parlamentario" y un intento de "echarse al coleto" alguna victoria en el Congreso, tachando la proposición de "sinfonía de simplezas" y "atracón de almíbar" mientras sacaba pecho de los resultados de su partido en Aragón. EFE