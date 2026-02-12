Espana agencias

Portugal, contra Dinamarca, Noruega y Gales en el Grupo 4

Redacción deportes, 12 feb (EFE).- La selección de Portugal, vigente campeona, se enfrentará a Dinamarca, Noruega y Gales dentro del Grupo 4 de la fase de liga de la Liga de Naciones, tras el sorteo realizado este jueves en Bruselas.

La fase liga se disputará desde el próximo 24 de septiembre hasta el 17 de noviembre del 2026; los dos primeros de cada grupo se clasifican para los cuartos de final que se jugarán del 25 al 30 de marzo del 2027 y la Final entre Cuatro, del 9 al 13 de junio del 2027. EFE

