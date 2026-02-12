Espana agencias

Normalidad en el Cercanías de Málaga tras el caos derivado de la huelga ferroviaria

Guardar

Málaga, 12 feb (EFE).- El núcleo de trenes de Cercanías de Málaga ha recuperado este jueves la normalidad tras el caos de las dos últimas jornadas de huelga ferroviaria fijada por los sindicatos CGT, SF y Alferro en las que, según los convocantes, se cancelaron más de la mitad de los servicios programados.

Málaga ha sido la provincia andaluza con mayor afectación del paro de tres días impulsado por estos sindicatos, después de que el pasado lunes el Ministerio de Transportes diera por zanjada la huelga ferroviaria tras llegar a un acuerdo con CCOO, UGT y Semaf y derogase los servicios mínimos establecidos.

Renfe ha informado este jueves a través de sus canales habituales del inicio del servicio en la red de Cercanías de Málaga "con las frecuencias previstas". Según ha dicho a EFE un portavoz de la compañía ferroviaria, hay "normalidad".

La situación contrasta con la de los dos días anteriores, en los que comunicó a los usuarios la suspensión de numerosos servicios, así como retrasos en esta red debido a "incidencias operativas".

Estas cancelaciones, principalmente en la C-1 que enlaza Málaga con Fuengirola -la C-2 une la capital con Álora-, afectaron en hora punta a numerosos viajeros que utilizan esta línea para desplazarse por motivos laborales o educativos.

El responsable del sector ferroviario de CGT en Andalucía, Miguel Montenegro, ha afirmado a EFE que la situación está "normalizada" después de que este miércoles se suspendieran 77 de los alrededor de 130 trenes previstos en el núcleo de Cercanías de Málaga.

El día de mayor incidencia de la huelga fue el martes, cuando según los datos del sindicato se suprimieron 85 de los 132 trenes programados, mientras que el lunes el impacto fue menor porque había servicios mínimos, de modo que circularon el 75 % de trenes en hora punta y el 50 % en la denominada valle.

La huelga de tres días comenzó este lunes para exigir mejor seguridad en todo el país después del accidente de alta velocidad del 18 de enero, con 46 muertos en Adamuz (Córdoba), y otro ocurrido dos días después en un servicio de Cercanías en Gelida (Barcelona), con un fallecido.

El dirigente sindical ha hecho una valoración positiva de la huelga, que ha supuesto una "cura de humildad tanto para los sindicatos que se consideran mayoritarios y no escuchan la voz de los ferroviarios como para el Ministerio, que va de prepotente".

No obstante, ha apuntado que después de tres días de huelga están "igual" que antes de los paros, "con las mismas carencias" relativas a la falta de plantilla, una "obsoleta" flota de vehículos y "sin poder fiscalizar los trabajos en el AVE".

Tras la celebración de asambleas en distintos territorios, la central sindical abordará a nivel estatal si convoca nuevas movilizaciones y avisa de que estará "vigilante" sobre el desarrollo del acuerdo alcanzado por Transportes con CCOO, UGT y Semaf, que considera insuficiente.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Federica Brignone, nueva campeona olímpica de supergigante

Infobae

Crean empresa para impulsar un dispositivo de detección rápida de infecciones bacterianas

Infobae

Covite: Se está desnaturalizando el requisito del arrepentimiento con los presos de ETA

Infobae

Las defensas de Koldo y Ábalos piden sin éxito apartar a cinco magistrados del tribunal

Infobae

Infografías del jueves 12 de febrero

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa