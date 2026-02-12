Nils deja rachas de 148 km/h en la C.Valenciana y causa incidencias y retrasos en trenes

València, 12 feb (EFE).- La borrasca Nils ha dejado durante la pasada noche en la Comunitat Valenciana rachas de viento de hasta 148 km/h en Alicante y ha causado retrasos en líneas de Cercanías y numerosas incidencias en las tres provincias, especialmente por la caída de árboles, ramas, placas, carteles, farolas o elementos de fachada.

En los servicios del núcleo de Cercanías hay retrasos de hasta veinte minutos o modificaciones del recorrido a consecuencia del viento, en Metrovalencia la caída de un árbol en la vía interrumpió a última hora de ayer la circulación en la línea 2, ya restablecida, y en el aeropuerto de Valencia hubo anoche retrasos y desvíos por vientos con rachas de hasta 105 km/h.

Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), durante la pasada noche se han registrado rachas de 148 kilómetros por hora en Torre de les Maçanes (Alicante); 143 km/h en Alcoi; 142 km/h en Xixona (Alicante); 133 en Villena (Alicante); o 127 km/h en Buñol (Valencia).

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado de que hasta las 7:32 horas de este jueves los bomberos de las tres provincias han intervenido en más de doscientas incidencias por el viento, la mayoría relacionadas con elementos sueltos en tejados y techos, placas solares caídas o con riesgo de caída, árboles caídos o con riesgo de caer, postes y cables del tendido eléctrico, o elementos urbanos movidos por el fuerte viento.

Las incidencias, que no han causado daños personales, han afectado a municipios como Torrent, Ontinyent, Almussafes, Xàtiva, Gandia o Alboraya, en la provincia de Valencia, y a los alicantinos de San Vicente, La Nucía, Xàbia, Benidorm, Dènia, Elche o Alfaz del Pi, entre otros.

En el caso del municipio de Torrent, destaca la caída de un árbol de unos 30 metros en Corral del Colero, que afectó al tendido eléctrico y a la calzada, así como otro árbol caído sobre líneas eléctricas en la zona de Font de la Teula, según un comunicado del Ayuntamiento.

También la caída de un pino de grandes dimensiones sobre un edificio y de una palmera en una calle, así como muros derrumbados en dos zonas, entre otros daños.

En Xàtiva (Valencia), la caída de árboles han llegado a cortar accesos en zonas diseminadas del término municipal, dejando temporalmente incomunicados a algunos vecinos, y también se ha producido el desplazamiento o rotura de varias señales de tráfico, vallas de protección y elementos metálicos en solares, entre otros daños. EFE