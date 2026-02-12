Espana agencias

Nils deja rachas de 148 km/h en la C.Valenciana y causa incidencias y retrasos en trenes

Guardar

València, 12 feb (EFE).- La borrasca Nils ha dejado durante la pasada noche en la Comunitat Valenciana rachas de viento de hasta 148 km/h en Alicante y ha causado retrasos en líneas de Cercanías y numerosas incidencias en las tres provincias, especialmente por la caída de árboles, ramas, placas, carteles, farolas o elementos de fachada.

En los servicios del núcleo de Cercanías hay retrasos de hasta veinte minutos o modificaciones del recorrido a consecuencia del viento, en Metrovalencia la caída de un árbol en la vía interrumpió a última hora de ayer la circulación en la línea 2, ya restablecida, y en el aeropuerto de Valencia hubo anoche retrasos y desvíos por vientos con rachas de hasta 105 km/h.

Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), durante la pasada noche se han registrado rachas de 148 kilómetros por hora en Torre de les Maçanes (Alicante); 143 km/h en Alcoi; 142 km/h en Xixona (Alicante); 133 en Villena (Alicante); o 127 km/h en Buñol (Valencia).

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha informado de que hasta las 7:32 horas de este jueves los bomberos de las tres provincias han intervenido en más de doscientas incidencias por el viento, la mayoría relacionadas con elementos sueltos en tejados y techos, placas solares caídas o con riesgo de caída, árboles caídos o con riesgo de caer, postes y cables del tendido eléctrico, o elementos urbanos movidos por el fuerte viento.

Las incidencias, que no han causado daños personales, han afectado a municipios como Torrent, Ontinyent, Almussafes, Xàtiva, Gandia o Alboraya, en la provincia de Valencia, y a los alicantinos de San Vicente, La Nucía, Xàbia, Benidorm, Dènia, Elche o Alfaz del Pi, entre otros.

En el caso del municipio de Torrent, destaca la caída de un árbol de unos 30 metros en Corral del Colero, que afectó al tendido eléctrico y a la calzada, así como otro árbol caído sobre líneas eléctricas en la zona de Font de la Teula, según un comunicado del Ayuntamiento.

También la caída de un pino de grandes dimensiones sobre un edificio y de una palmera en una calle, así como muros derrumbados en dos zonas, entre otros daños.

En Xàtiva (Valencia), la caída de árboles han llegado a cortar accesos en zonas diseminadas del término municipal, dejando temporalmente incomunicados a algunos vecinos, y también se ha producido el desplazamiento o rotura de varias señales de tráfico, vallas de protección y elementos metálicos en solares, entre otros daños. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ceferin: "Estoy muy contento por vuelta de R.Madrid y Barcelona a familia fútbol europeo"

Infobae

Hoy será noticia. Sábado, 14 de febrero

Infobae

Un estudio de la Universidad de Cádiz sitúa en Jerez el primer partido de fútbol en España

Infobae

España está lista para aplicar sistema de verificación de edad pero solo en dominios ".es"

Infobae

Buscan al pesquero Itoitz, propiedad del alcalde de Muxía y cuyos tripulantes se salvaron

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Hacienda detecta casi un millón

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

ECONOMÍA

Los países del Mercosur avanzan

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

Una empresa cambia las fechas de las vacaciones que un empleado ya tenía aprobadas y este decide ausentarse siete días: el despido es procedente

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa