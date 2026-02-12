Museos cerrados y funciones suspendidas: el viento también afecta a la cultura

Barcelona, 12 feb (EFE).- Diversos museos de Barcelona como el MNAC, el Museo Picasso, el Museo de Historia o el CCCB, permanecen cerrados este jueves por motivos de seguridad, siguiendo las indicaciones derivadas de la activación de la fase de alerta del plan de emergencias Ventcat por las fuertes rachas de viento.

El Museu Tàpies también ha cerrado puertas hoy y ha pospuesto para mañana a las 19:00 horas la inauguración de la nueva exposición, 'El moviment perpetu del mur'.

L'Auditori permanecerá durante toda la jornada cerrado al público por la alerta meteorológica y se han suspendido todas las actividades, incluidos los ensayos de la Banda Municipal de Barcelona y de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Cataluña (OBC), además de teletrabajar los empleados de la institución.

En el Palau de la Música, las visitas al edificio modernista de Lluís Domènech i Muntaner se mantienen y también el concierto programado para las 20:00 horas de hoy a cargo del pianista onubense Javier Perianes, con un programa que incluye obras de Falla y Chopin.

Por su parte, el Gran Teatre del Liceu tiene este jueves sus puertas abiertas, aunque no había ninguna función programada, y la dirección ha recomendado a sus empleados el teletrabajo.

Asimismo, ha cancelado la rueda de prensa que tenía prevista para la presentación de la nueva producción de 'La Gioconda', con Saioa Hernández y Michael Fabiano en sus papeles protagonistas, que ha programado para mañana viernes, y tampoco habrá el ensayo previsto para hoy, que igualmente tendrá lugar mañana.

Por otra parte, en el Teatre Lliure se han suspendido la función de 'El barquer' y el estreno de 'Una festa a Roma', en la sala de Gràcia.

El cierre preventivo también ha afectado al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), que ha suspendido la sesión de hoy de 'Maria Magdalena' y 'La reina lloba', y ya ha anunciado que devolverá el dinero de las entradas.

Santa Eulàlia, suspendida

Por otro lado, también el viento ha obligado al Ayuntamiento de Barcelona a suspender las actividades al aire libre previstas para este jueves, entre ellas las actividades de la festividad de la patrona de invierno de la ciudad, Santa Eulàlia, y el inicio del carnaval de Sants.

Por lo que respecta a los equipamientos municipales, únicamente se mantendrán abiertas las sedes de los distritos y se cerrarán el resto de equipamientos, como centros cívicos, casales de barrio, casales de jóvenes y las bibliotecas.

Sí se mantiene en pie, aunque se celebrará algo más tarde, el encuentro previo a los Goya de los nominados a mejor canción en el hotel Gatsby y en el que participarán, entre otros, Leiva, Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz. EFE

gcm-lmi-id/hm/crf