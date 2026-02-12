Muere una persona dentro de una caravana en un incendio en Premià de Dalt (Barcelona)

Barcelona, 12 feb (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat han encontrado este jueves el cuerpo de una persona dentro de una caravana afectada por un incendio que se ha declarado en una zona de huertos de Premià de Dalt (Barcelona).

En un comunicado, los Bomberos explican que, a las 03:24 horas de esta madrugada, han recibido el aviso de que se había declarado un incendio en un entorno de huertas cercano a la Travessia de Can Maresme, por lo que se han activado cinco dotaciones del cuerpo de emergencias.

Tras extinguir el fuego, en una zona en la que hay barracas, coches y basura, y revisar construcciones y vehículos por si había alguien en su interior, los bomberos han encontrado a las 4:05 horas el cadáver de una persona dentro de una caravana afectada por el incendio.

Los Mossos d'Esquadra, que han desplazado 11 dotaciones hasta el lugar, se han encargado de las diligencias judiciales y de la investigación de los hechos. EFE

