Muere un hombre al ser arrollado su vehículo por un tren en Talavera de la Reina (Toledo)

Toledo), 12 feb (EFE).- Un hombre ha fallecido en un accidente que se ha producido esta noche en Talavera de la Reina (Toledo), cuando el turismo en el que viajaba ha sido arrollado por un tren Alvia que circulaba en dirección a Badajoz.
El accidente, ocurrido a unos dos kilómetros de la ciudad, no ha causado daños a ninguno de los 206 pasajeros que viajaban en el convoy, según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha. EFE
Últimas Noticias
La comunidad islámica Annour de Ripoll destituye al imán denunciado por agresión sexual
La austríaca Janine Flock, campeona olímpica de skeleton a los 36
Hodgkinson se pone a tiro del récord del mundo de los 800
Carlsen y Caruana, a la final para ser el primer campeón mundial de ajedrez estilo libre
Temas del día de EFE España del viernes 13 de febrero de 2026
MÁS NOTICIAS