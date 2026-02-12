Muere un hombre al ser arrollado su vehículo por un tren en Talavera de la Reina (Toledo)

Toledo), 12 feb (EFE).- Un hombre ha fallecido en un accidente que se ha producido esta noche en Talavera de la Reina (Toledo), cuando el turismo en el que viajaba ha sido arrollado por un tren Alvia que circulaba en dirección a Badajoz.

El accidente, ocurrido a unos dos kilómetros de la ciudad, no ha causado daños a ninguno de los 206 pasajeros que viajaban en el convoy, según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha. EFE