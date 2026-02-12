Mozas dice que ante el Puente Genil se juegan "más que dos puntos"

Irun (Gipuzkoa), 12 feb (EFE)- El entrenador del Irudek Bidasoa-Irun, Álex Mozas, reconoció este jueves el complicado momento que atraviesa su equipo tras la derrota en Ciudad Real y espera "revertir" esas malas sensaciones en su compromiso contra Puente Genil de mañana, donde se juegan "más que dos puntos".

"Es un partido que nos viene pronto después de lo de Ciudad Real y es una jornada que significa más que dos puntos, porque la imagen fue muy mala y es una oportunidad que te permite decir de qué está hecho el equipo y los entrenadores. Son dos puntos pero mucho más, porque necesitamos levantarnos y resarcirnos", declaró en Artaleku el técnico madrileño.

Ha asegurado que no han podido preparar "prácticamente nada" y que se van a enfrentar a un equipo que ha cambiado de entrenador y que, aunque solo ha disputado un partido -ante Granollers-, "el resultado fue engañoso y estuvieron a punto de llevárselo", dijo Álex Mozas, que aún cree que hay tiempo para reaccionar.

"A nivel clasificatorio no ha tenido tanta repercusión porque todos se dejan puntos, pero sí de imagen porque no habíamos dado una tan mala en ningún partido y trataremos de revertir sensaciones en el encuentro de este viernes", deseó el preparador bidasotarra.

Mozas pide el apoyo de la afición porque su equipo lleva "muchos meses" sin jugar en Artaleku y quiere disfrutar del ambiente. "Los seguidores nos darán alas, aunque sabemos que en Ciudad Real acabamos decepcionados, pero saben de la importancia de este encuentro", declaró. EFE

